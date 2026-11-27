La rectora, Carmen Vargas, ha sido proclamada Embajadora de Honor en una gala celebrada en la Universidad de Sevilla. - US

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ulysseus ha presentado a su primer grupo de embajadores en la Universidad de Sevilla en una gala celebrada en el paraninfo de la US. Se trata de un total de 26 estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios y stakeholders con los que la US arranca esta iniciativa que se irá implantando progresivamente en las demás universidades socias de la alianza.

Los embajadores de Ulysseus tienen como función principal contribuir, desde su propio ámbito profesional y aprovechando sus conocimientos y contactos, a dar visibilidad a Ulysseus dentro de su universidad, según ha informado la US en una nota. Entre sus funciones figuran acercar las actividades, recursos y oportunidades que ofrece la alianza al conjunto del personal académico y de administración y servicios.

Ser embajador implica compartir información fiable, conectar a compañeros con personas, equipos y universidades socias, fomentar la participación en iniciativas conjuntas de docencia, investigación, innovación o cooperación administrativa y difundir experiencias y buenas prácticas que puedan beneficiar a toda la comunidad universitaria.

Se trata de actuar como un punto de referencia cercano que facilite el acceso a la información, identifique oportunidades de colaboración y contribuya a que la alianza esté presente más allá de los equipos que ya participan directamente en ella.

En el trascurso del acto, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha sido distinguida como Embajadora de Honor de Ulysseus. Vargas ejerció como coordinadora general de la alianza desde la creación de la misma en 2020 hasta su nombramiento como rectora en diciembre de 2025.

Además de los miembros de la comunidad universitaria, ha destacado la presencia entre los embajadores de entidades de diversa índole que han sobresalido por su colaboración con Ulysseus desde sus respectivos ámbitos. Se trata de Climatón, Sevilla por el clima, Mujeres en Zona de Conflicto y On Tech Innovation.

Asimismo, el acto también ha servido para entregar un reconocimiento a diversos centros y servicios de la US por su especial implicación en el día a día de Ulysseus. Se trata de la Escuela Internacional de Posgrado, la Oficina General de Proyectos Internacionales (OGPI), el Centro Internacional, la Facultad de Bellas Artes y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.

Un centenar de personas han asistido a la gala organizada por Ulysseus. Entre ellos, además de representantes del equipo de gobierno de la US y miembros de la comunidad universitaria, han estado representantes de empresas y entidades que mantienen una estrecha relación con Ulysseus, como el Ayuntamiento de Sevilla, el Joint Research Centre de la Comisión Europea en Sevilla, Endesa o Ayesa.