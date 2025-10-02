Unicaja y la CES se alían para impulsar la actividad de los empresarios de Sevilla

El director territorial de Andalucía Occidental de Unicaja, Javier Aguilera (i), y el presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus. - UNICAJA / CES

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha vuelto a mostrar su apoyo a la labor de los empresarios de Sevilla y, entre otras iniciativas, colaborará en la celebración de la asamblea anual de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), que tendrá lugar en el primer trimestre de 2026. Además, Unicaja y CES colaborarán con el objetivo de contribuir "a impulsar la iniciativa empresarial y el fortalecimiento del empleo en sus zonas tradicionales de actuación".

Según han informado las entidades en una nota de prensa conjunta, "este apoyo se materializa en un convenio" suscrito por el director territorial de Andalucía Occidental de Unicaja, Javier Aguilera, y el presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus. La patronal hispalense, a través de sus organizaciones sectoriales y territoriales, y de las empresas que forman parte de ella de manera directa, "representa y defiende los intereses de más de 12.000 empresas y autónomos de la provincia, pertenecientes a todos los sectores productivos, tamaños y ámbitos de actividad".

La iniciativa responde a "la apuesta que la entidad financiera hace por el tejido empresarial y en el marco de su interés por favorecer y facilitar el desarrollo económico de su ámbito de actuación", como son Sevilla capital y su provincia.

En cuanto a la asamblea de la CES, esta cita "servirá para trasladar los datos más relevantes de la organización durante el ejercicio 2025", procediendo, además, a la aprobación de su memoria, sus cuentas y su presupuesto, y a la ratificación de los "acuerdos más importantes aprobados por sus órganos de gobierno".

Así, el comunicado ha destacado que "Unicaja trabaja para consolidarse como entidad de referencia para el tejido empresarial, al que ofrece una completa oferta de servicios y productos, tanto financieros como no financieros". Precisamente, estos últimos son puestos a disposición de autónomos y pymes a través de "alianzas con firmas líderes en sus respectivos sectores" y pueden localizarse en su página web comercial; en concreto, en el espacio denominado 'SolucionaT'.

La apuesta por las pymes y los autónomos se enmarca en su actividad como entidad financiera enfocada en el negocio de banca minorista y de proximidad. De hecho, estos profesionales continúan "siendo claves en su política de financiación como colectivos determinantes para la dinamización de la economía".