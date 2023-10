La Unidad de Ictus del Virgen del Rocío de Sevilla atiende a más de 1.000 pacientes al año y llama a la prevención

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Virgen del Rocío inician este próximo lunes 30 de octubre una campaña de concienciación de esta enfermedad, que padecerá uno de cada cuatro andaluces. De hecho, atienden cada año en el hospital sevillano a más de 1.000 personas por este motivo. Este lunes, el hospital sevillano organiza una mesa informativa en la que explicará cuáles son los síntomas de esta enfermedad --de la que este domingo se celebra el Día Mundial-- para poder actuar cuanto antes sobre ella y reducir así las secuelas.

El ictus es la primera causa de discapacidad en el adulto y la segunda causa de mortalidad en la mujer el año pasado tras el Covid. El año pasado, en Andalucía, más de 3.500 personas fallecieron y más de 5.400 personas desarrollaron una discapacidad por esta enfermedad, según las cifras aportadas por el Virgen del Rocío a Europa Press.

A pesar de que ante cualquier síntoma de ictus se debe llamar al 061, menos del 50% de la población española reconoce los síntomas de esta enfermedad y sabría cómo actuar. En la mayoría de los casos, esta enfermedad cerebrovascular se desarrolla "muy rápido", causando una lesión cerebral en pocos minutos. Con menos frecuencia, los síntomas van incrementándose con el paso de las horas. En función del lado del cerebro que quede afectado, produce diferentes síntomas y secuelas.

Por este motivo, los profesionales del Virgen del Rocío atienden este lunes en una mesa informativa a usuarios o ciudadanos que se acerquen y quieran conocer cuáles son. Así, recuerdan que, ante la pérdida brusca de fuerza en un brazo, la boca torcida de manera repentina o la aparición de dificultad para hablar, hay que llamar al 061 para realizar una actuación rápida.

El ictus es una patología cuya evolución mejora mucho si se aborda en las primeras horas, ya que los tratamientos más eficaces deben administrarse en las horas posteriores al ictus. Según los datos que manejan los especialistas, si no aumenta su prevención, en menos de quince años el número de casos de ictus aumentarán un 35%.

Por el contrario, avisan de que hasta el 90% de los casos de ictus se podrían llegar a prevenir. "Tiempo es cerebro", recuerda el doctor Francisco Moniche, jefe de sección de la Unidad de Ictus. "El ictus es una emergencia médica, ya que con tratamiento adecuado se puede reducir drásticamente la posibilidad de fallecer o tener secuelas si la atención se realiza de forma precoz", insiste Moniche.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío sigue siendo el centro con mayor volumen de trombectomías mecánicas (extracción del trombo del cerebro mediante un cateterismo para restaurar la circulación cerebral) de España. Actualmente, este tratamiento multiplica las posibilidades de evitar secuelas discapacitantes en el ictus.

En concreto, el hospital sevillano, como centro de referencia de ictus, ha realizado en 2022 un total de 555 trombectomías, lo que supone más del doble que cualquier otro centro del país. Asimismo, sus profesionales realizan más de 150 fibrinolisis intravenosas (tratamiento para disolver el trombo que produce el ictus) y más de 120 angioplastias carotideas (colocación de stent para prevenir un ictus) cada año.

Estos datos reflejan la implicación de todo el equipo de la unidad de ictus, en la que tanto el doctor Moniche como Raimundo Caro, supervisor de enfermería de la Unidad de Ictus de Neurología, recibieron en 2022 y 2023 el premio a la Excelencia 'Spirit of Excellence Award for Commitment to Excelence in Stroke Care', por la Angels Initiative y la European Stroke Organization (Sociedad Europea de Ictus).