La Universidad CEU Fernando III se une como patrocinador de la Copa Sevilla Challenger de tenis

El rector de la CEU Fernando III, con los responsables de la Copa Sevilla Challenger de tenis - CEU FERMANDO III

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III se ha unido al grupo de patrocinadores de la Copa Sevilla Challenger, uno de los torneos internacionales de tenis con mayor tradición del calendario. Esta alianza supone un nuevo impulso para una competición que continúa sumando apoyos de entidades comprometidas con el deporte, la formación y la proyección internacional de Sevilla.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, con esta incorporación, "reafirma" su apuesta por el deporte como una herramienta de crecimiento personal y educativo. Al hilo, han sostenido que el tenis representa valores como "el esfuerzo, la disciplina, la constancia, la superación y el trabajo en equipo", principios que también "forman parte del modelo formativo de la institución universitaria".

Además, este patrocinio "refleja el compromiso de la universidad con iniciativas que trascienden el ámbito deportivo" y contribuyen a consolidar a Sevilla como sede de grandes eventos internacionales, fortaleciendo la imagen de la ciudad y su capacidad para acoger competiciones de primer nivel.

En este sentido, el rector de la Fernando III, José Alberto Parejo, ha destacado que consideran el deporte como "una auténtica escuela de vida", capaz de formar personas comprometidas, resilientes y preparadas para afrontar los desafíos del futuro". La llegada de la Universidad CEU Fernando III se suma al crecimiento que vive la Copa Sevilla Challenger, un torneo que continúa fortaleciendo su red de colaboradores para seguir ofreciendo una competición de referencia dentro del ATP Challenger Tour.