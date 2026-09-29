La Universidad Loyola invita a explorar el crecimiento personal a través del arte en la exposición 'La Cima Interior'. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha inaugurado 'La Cima Interior: Transformación y Percepción en el Paisaje Contemporáneo', una exposición que reúne obras de Olafur Eliasson, Andy Warhol, Isaac Julien, Richard Long y Thomas Ruff, pertenecientes a la Colección Fundación Valentín de Madariaga y Oya, y que invita a acercarse al arte como vehículo de reflexión sobre la dimensión interior de la persona, el crecimiento y la búsqueda de sentido.

Según ha informado la Universidad Loyola en una nota, la propuesta utiliza la montaña y el paisaje como símbolos del aprendizaje, el esfuerzo y la capacidad de superar los propios límites, estableciendo un diálogo entre la creación contemporánea y los valores de la educación jesuita. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de octubre en la Sala de Exposiciones del Campus de Sevilla de la Universidad Loyola en horario de 9,00 a 13,00 y de 16,00 a 19,00.

Así, la exposición plantea el ascenso no como una conquista física sino como un itinerario de transformación personal. Por tanto, la montaña se convierte así en metáfora de un proceso en el que la dificultad, la contemplación y la experiencia del límite permiten alcanzar nuevas formas de conocimiento y conciencia.

La inauguración ha contado con la participación del rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, la directora del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad Loyola, Emma Camarero; y Valentín de Madariaga, junto a representantes de la comunidad universitaria y personas vinculadas al ámbito cultural y artístico.

La muestra se enmarca en la apuesta de la Universidad Loyola por integrar las artes y la cultura en la experiencia universitaria y generar espacios que permitan establecer un diálogo entre la creación contemporánea, el conocimiento y las grandes preguntas que acompañan al ser humano.

Durante la inauguración, el rector de la Universidad Loyola ha destacado el lugar que ocupan la cultura y las artes dentro del proyecto educativo de la institución. "Una universidad no puede limitarse a transmitir conocimientos técnicos o profesionales, tiene también la responsabilidad de ofrecer espacios que ayuden a comprender el mundo, a cultivar la sensibilidad y a formularse preguntas".

De este modo, "el arte contribuye de una manera especialmente valiosa a esa formación integral de la persona que forma parte de la misión de la Universidad Loyola", ha señalado Gómez- Estern.

No obstante, la exposición continúa así la línea de trabajo desarrollada desde el Servicio de Actividades Culturales para acercar la creación artística a la comunidad universitaria y convertir los espacios culturales en lugares de encuentro, reflexión y participación.

Para la directora del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad Loyola, "'La Cima Interior' propone utilizar el lenguaje del arte para detenernos y dirigir la mirada hacia nosotros mismos". Además, "la cultura tiene precisamente esa capacidad de plantearnos preguntas, abrir nuevas perspectivas y ayudarnos a comprender de otra manera nuestra propia experiencia y la realidad que nos rodea".

En este sentido, 'La Cima Interior' se suma a las diferentes iniciativas culturales y artísticas que impulsa la Universidad y que buscan favorecer el encuentro entre el ámbito académico y la sociedad.

Asimismo, la exposición supone una nueva muestra de la colaboración entre la Universidad Loyola y la Fundación Valentín de Madariaga y Oya en el ámbito cultural. Ambas instituciones han desarrollado iniciativas conjuntas dirigidas especialmente a promover el arte contemporáneo y apoyar la creación artística.

Al hilo, Valentín de Madariaga ha destacado que "la colaboración con la Universidad Loyola permite seguir creando espacios en los que el arte pueda acercarse a nuevos públicos y, especialmente, a las generaciones más jóvenes". Así, "proyectos como 'La Cima Interior' muestran que la creación artística puede ser también una herramienta para reflexionar, dialogar y descubrir nuevas formas de mirar".

Sin embargo, la colaboración entre ambas instituciones se ha materializado en los últimos años en diferentes proyectos culturales. Entre ellos, el Certamen de Creación 'Artistas Emergentes', que promueve y da visibilidad al trabajo de jóvenes artistas.

Igualmente, la selección está articulada en torno a cinco artistas y cinco propuestas artísticas. El recorrido comienza con Vesuvius, de Andy Warhol, una representación del paisaje volcánico en la que el Vesubio se convierte en símbolo de energía y transformación. La obra recibe al público al inicio de la sala y funciona como punto de partida simbólico de un proceso de ascenso y cambio interior.

La propuesta continúa con The Cartographic Series, de Olafur Eliasson, que aborda el paisaje montañoso desde la observación y la reflexión. Sus imágenes se sitúan entre la precisión cartográfica y la contemplación, presentando el territorio como una realidad que debe recorrerse y comprenderse antes que conquistarse.

Isaac Julien participa con True North, una obra en la que el paisaje helado del Polo Norte se convierte en metáfora de la resistencia, el límite y la capacidad humana para atravesar la adversidad. La propuesta introduce así una reflexión sobre la identidad y la transformación a partir de un territorio extremo.

Por su parte, Richard Long está presente con Marmot Stones, una obra que entiende el acto de caminar como una experiencia de contemplación y relación directa con el paisaje. El recorrido deja de ser únicamente un medio para llegar a un destino y adquiere valor como proceso de atención, conocimiento y transformación. Completa la selección Thomas Ruff con Constelaciones, una propuesta que dirige la mirada hacia el firmamento y plantea la inmensidad del cielo como metáfora del conocimiento y de aquello que trasciende la experiencia humana.