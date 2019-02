La Universidad Pablo de Olavide participa en un proyecto para la mejora de la sostenibilidad del cultivo del olivar

Publicado 05/02/2019 11:56:54 CET

El Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla participa en el proyecto 'Sustainolive', coordinado por la Universidad de Jaén y cuyo objetivo es la mejora de la sostenibilidad del olivar y la gestión de los subproductos de las almazaras.

Según ha informado la UPO en una nota, este proyecto ha resultado seleccionado, junto a otros dos, entre las 200 propuestas presentadas para recibir financiación de la primera edición de la convocatoria de proyectos europeos Prima (Mejora de la sostenibilidad en los Agroecosistemas Mediterráneos, Sección 1), del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 'Horizonte 2020'.

El proyecto contará con una financiación de casi 2,1 millones de euros, tiene un plazo de ejecución de cuatro años, y en él participan un total de 22 entidades de seis países.

El objetivo de 'Sustainolive' es "mejorar la sostenibilidad del sector del aceite de oliva a través de la promoción y la implementación de un conjunto novedoso de manejos sostenibles, basados en conceptos agroecológicos mediante el intercambio de conocimiento e innovaciones entre los propios agricultores y demás actores clave".

Para ello se establecerá una red de fincas experimentales de olivar en todos los países participantes donde se comprobará el efecto de las prácticas de manejo sostenibles.

Esos manejos deben ser "no sólo agronómica y ambientalmente adecuados", sino también "económicamente viables y adaptados la variabilidad y heterogeneidad de las condiciones edafoclimáticas del Mediterráneo en un contexto del cambio climático en curso".

Para ello se integrará el conocimiento ecológico, agronómico y socioeconómico, tanto científico como de los propios agricultores, para diseñar y evaluar estrategias y métodos de olivar más eficientes y sostenibles basados en conceptos agroecológicos.

El Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas (LHA) de la Universidad Pablo de Olavide, dirigido por el catedrático de Historia Contemporánea de la UPO Manuel González de Molina, estará encargado, junto con la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, de la evaluación de los impactos potenciales de los mencionados manejos en términos de sostenibilidad.

En palabras del profesor González de Molina, "esto significa evaluar no sólo los impactos ambientales, sino también la viabilidad económica y las repercusiones sociales, incluido el posible impacto de género".

Para ello se utilizarán varias herramientas teórico-metodológicas originales, desarrolladas por el propio LHA, de carácter transdisciplinario, entre las que se encuentra el Metabolismo Social Agrario (MAS) que integra los aspectos biofísicos --contabilidad de Flujos de Materiales y Energía, MEFA y Evaluación de Impacto Ambiental-- con aspectos económicos (monetarios) y sociales.

Estas evaluaciones se contrastarán y completarán con la implementación conjunta de la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA), el Coste del Ciclo de Vida (LCC) y la Evaluación del Ciclo de Vida Social (SLCA), que ha desarrollado la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria.

Además, "en este proyecto se evaluará también otro parámetro clave para la sostenibilidad agraria: el diseño e integración de las fincas de olivar a escala de paisaje, que suele dejarse de lado en este tipo de estudios", según ha añadido González de Molina.

Esto se logrará mediante la combinación de dos metodologías innovadoras; en concreto, el Coste territorial de la Sustentabilidad, también diseñado por el LHA, y el Análisis Integrado del Paisaje y la Energía (ELIA), puesto a punto por investigadores del IRMB de Barcelona en colaboración con el LHA.

PARTICIPANTES

'Sustainolive' está coordinado por el catedrático de Ecología de la Universidad de Jaén Roberto García Ruiz, miembro externo del Laboratorio de los Agroecosistemas de la UPO, y cuenta, además de la Universidad Pablo de Olavide, con la participación en España de investigadores del Centro de Estudios Avanzados en el Olivar y Aceites de Oliva y del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, del Ifapa, IRTA, la Universidad de Granada, Tekieroverde y la Denominación de Origen Estepa.

También cuenta con la participación, por parte de Grecia, de Demeter, la Cooperativa Agrícola Kalamata y el grupo Nileas; de Italia, las universidades de Parma, Bolonia y la Mediterránea de Reggio Calabria, así como la Asociación Italiana de Producción Ecológica y Coldiretti.

De Marruecos, participan la Universidad de Abdelmalek Essaadi, la Asociación de Productores de Aceite de Oliva Tismonine y la Cooperativa Oumnia Bellota; de Portugal, la Universidad de Évora, Icaam, Esporao Lda y el Centro de Estudios y Promoción del Aceite de Oliva del Alentejo; y de Túnez, el Instituto del Olivar.

Desde la UPO explican que la iniciativa Prima constituye "una nueva apuesta europea" en investigación e innovación en el área mediterránea que tiene como objetivo desarrollar soluciones para una gestión más sostenible de los sistemas de agua, agricultura y cadena agroalimentaria.

La convocatoria de 2018 correspondiente a 'Mejora de la sostenibilidad de los agroecosistemas mediterráneos' ha financiado únicamente tres proyectos, de los que 'Sustainolive' (Aproximaciones novedosas para promover la sostenibilidad del cultivo del olivar en el Mediterráneo-'Novel approaches to promote the Sustainability of olive groves in the Mediterranean') ha sido uno de los seleccionados.