La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla será sede del encuentro nacional de PyConES 2025

Archivo - (Imagen de archivo). La Universidad Pablo de Olavide impartirá el Grado en Relaciones Internacionales el próximo curso. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha sido seleccionada como sede oficial de PyConES 2025, el principal evento nacional dedicado al lenguaje de programación Python y su ecosistema.

Según ha informado la entidad académica en una nota, del 17 al 19 de octubre, el campus de la UPO se convertirá en punto de encuentro para profesionales del desarrollo, la investigación, la empresa y entusiastas del 'software' libre.

Organizado por la Asociación Python España, PyConES reúne cada año a cientos de participantes con el objetivo de "compartir conocimientos, experiencias y avances tecnológicos en torno a Python". En la edición de 2025 se espera la asistencia de más de 750 personas y la realización de más de 80 ponencias y talleres prácticos, impartidos por expertos nacionales e internacionales.

Más allá de su carácter técnico, PyConES es una plataforma de colaboración abierta que promueve el software libre, la innovación y el desarrollo de talento en el ámbito digital. A lo largo de las jornadas se abordarán temas de actualidad como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, el desarrollo web, la automatización de procesos, la ciencia de datos y la optimización de infraestructuras, siempre con el foco puesto en las tecnologías vinculadas al ecosistema Python.

El evento se organiza de forma "totalmente colaborativa y voluntaria". Tanto las personas encargadas de su coordinación como quienes imparten charlas y talleres participan de manera altruista, impulsadas por "su compromiso con la comunidad tecnológica y el código abierto".

Además, la UPO ha señalado que PyConES representa una "oportunidad clave" para el intercambio entre empresas tecnológicas, startups, centros de investigación y profesionales del sector. Para las entidades participantes, supone una excelente ocasión para dar visibilidad a sus productos, establecer alianzas estratégicas y captar talento en un entorno comprometido con la calidad, la ética y la innovación abierta. Entre los patrocinadores ya confirmados se encuentran EuroPython Society, Kiwi.com, Raiola Networks, Nagarro, Freepik, Fever, Kraken, Moeve y E-Frontiers, entre otros.

LA UPO COMO REFERENTE TECNOLÓGICO Y COMUNITARIO

La elección de la Universidad Pablo de Olavide como sede de PyConES 2025 responde a su clara apuesta por la formación en tecnologías emergentes, por las disciplinas STEM, la transferencia de conocimiento y el impulso al talento local, además de su implicación con la comunidad Python.

La Escuela Politécnica Superior, que celebra en 2025 su vigésimo aniversario, cuenta con un nuevo Grado en Ingeniería Informática con mención en Ciencia de Datos y con docentes como Luis Mesa, antiguo alumno del campus, miembro de Python Sevilla y figura destacada en la divulgación del software libre.

El programa de PyConES 2025 ofrecerá una jornada completa de talleres prácticos y dos días de charlas impartidas por profesionales nacionales e internacionales. Durante el evento se tratarán temas como la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones web, el análisis de datos, la automatización de tareas o el uso de Python en el ámbito científico y educativo.

Además, se habilitarán espacios para empresas tecnológicas que deseen mostrar sus proyectos o buscar talento, y se promoverán iniciativas de inclusión, accesibilidad y becas para asegurar una participación abierta a toda la comunidad.