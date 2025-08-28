La Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) clausura los talleres de verano con más de 200 participantes

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha realizado este jueves el acto de clausura de los talleres y cursos que ha llevado a cabo durante los dos meses de verano para más de 200 personas, sobre todo niños, que han participado en actividades formativas, de ocio y para el fomento de valores cívicos y de sostenibilidad.

Según ha comunicado el Ayuntamiento municipal en una nota, este servicio público, que moviliza una media de 1.500 personas cada año, comenzará próximamente el curso 2025/26 con 58 talleres para los que está abierto el plazo de inscripción.

El final del verano se ha celebrado en la Casa de la Cultura mediante una fiesta con música, baile, disfraces y el "tradicional" desayuno con chocolate y churros con los niños como protagonistas.

Así, a lo largo de julio y agosto los más pequeños han asistido a talleres infantiles de dibujo y pintura, sevillanas y flamenco, teatro, manualidades, danza, ritmo y movimiento, música y percusión e inglés, además de psicomotricidad, educación postural y relajación, y el acercamiento a las ciencias con "experimentos sencillos y divertidos" adaptados a las distintas edades.

A estas opciones se ha añadido la creatividad plástica, la ilustración de textos, el servicio de biblioteca y las charlas con fuerzas de seguridad y entidades sociales, culturales y cuerpos de seguridad de la ciudad como Policía, Bomberos y Cruz Roja.

En el acto de cierre ha estado el titular municipal de Educación, Pablo Chain, quien ha remarcado el "prestigio fruto de la calidad formativa que presta la Universidad Popular en todas sus versiones", añadiendo que "toca agradecer a los participantes de este curso de verano y, en especial, a las madres y padres que han confiado al equipo de monitores sus hijos para vivir un verano que será inolvidable, lleno de enseñanzas, de valores y, sobre todo, de diversión".

De esta manera, ha recordado que los talleres oficiales del curso 2025-2026 siguen abiertos mientras existan plazas, porque, según Chain, "la alta calidad y profesionalidad de las clases y el profesorado hacen que los talleres sean muy demandados".

Además, las actividades "se adaptan a las necesidades de los tiempos e intereses ciudadanos". Por ello, en los últimos años "siguen creciendo los cursos relacionados preparación hacia la formación reglada, la salud, los idiomas, o la tecnología cubriendo un gran abanico de posibilidades hacia las expectativas de la población", ha manifestado el delegado.

Finalmente, Chain ha reiterado la "calidad" de la oferta formativa de la Universidad Popular alcalareña con más de 25 años de trayectoria, alegando que esta "se ve evidenciada en la gran aceptación del servicio público municipal". Asimismo, ha declarado que "asombra la capacidad de su equipo de monitores para enseñar y al mismo tiempo conseguir que el alumnado disfrute en todo momento".