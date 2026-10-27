La Universidad de Sevilla celebra 40 años del ICMS con actividades que aúnan cine y cultura con ciencia de materiales

El ICMS de la Universidad de Sevilla celebra 40 años con un programa de actividades en el que se fusiona cine, cultura, ocio y ciencia de materiales. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla (ICMS), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US), ha anunciado este martes 27 que celebrará los 40 años de su fundación con un programa de actividades en el que "se fusiona cine, cultura, ocio y ciencia de materiales para abrir esta disciplina al público general y poner en valor las posibilidades y avances de esta área científica".

Según ha informado la institución académica a través de una nota, fue el 24 de julio de 1986 cuando la Junta de Gobierno del CSIC aprobó el convenio específico de creación del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, como centro mixto entre el CSIC y la Universidad de Sevilla (US).

En contexto, esta iniciativa era parte de una estrategia del CSIC para impulsar una red de institutos de ciencia de materiales en distintos puntos de España, creándose de esta forma el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (Icmab), el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) y el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) sumándose así al Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) creado un año antes.

Para celebrar esta efeméride y coincidiendo con el Día Mundial de los Materiales y la Semana de la Ciencia y la Tecnología, durante el mes de noviembre el ICMS impulsará distintas actividades dirigidas a un público general con una propuesta de charlas y dinámicas que abordan desde los límites de la investigación y la ciencia ficción, hasta cuestiones más concretas a las que la ciencia de materiales está aportando soluciones como el cambio climático, el agotamiento de recursos o la gestión de residuos.

En concreto, las actividades arrancarán el martes, 3 de noviembre, cuando, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CicCartuja) y la Fundación Descubre, el ICMS ofrecerá un Café con Ciencia de la mano de la investigadora y divulgadora, Gisela M. Azarc, que compartirá con un grupo de estudiantes de secundaria la charla 'La ciencia de materiales al rescate: qué haremos cuando se acabe el petróleo'.

Para la siguiente actividad, el ICMS ha decidido celebrar su 40 cumpleaños en un espacio diferente como es la cafetería Sra Pop --calle Amor de Dios, 55-- con una sesión titulada 'Dos alternativas para cambiar el mundo', en la que el investigador del ICMS José Jesús Benítez hablará sobre el impacto ambiental de nuestra forma de consumir alimentos con Dos envases y un destino. Le seguirá la también investigadora del ICMS Carmen Hidalgo para hablar sobre la catálisis como 'El arte de hacer que las cosas sucedan'. Será el 5 de noviembre a las 18,30 horas.

Por último, el 27 de noviembre a las 19,00 horas en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) --calle Madre de Dios, 1-- el ICMS celebra la actividad 'Materiales de película: cuando la ciencia se encuentra con el cine' en la que de la mano de los autores del libro Ciencia de los materiales fantásticos, Juan Manuel Montes Martos y Fátima Ternero Fernández, así como de la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco Díaz, analizamos los puntos de encuentro entre la investigación y el cine en el área de la ciencia de materiales.

De este modo, la US ha sostenido que el ICMS "continúa reforzando su compromiso con la participación y organización de actividades de divulgación científica para incentivar las vocaciones científico-técnicas e incrementar la cultura científica entre todos los públicos".

Esta labor se enmarca y está financiada por el Plan de Excelencia DEEP-MaX-2024, con el que el ICMS ha obtenido los sellos de excelencia Aspira-MaX Sagrario Martínez-Carrera y el distintivo ASPIRA-CSIC Josefa Barba.