Universidad de Sevilla y Coca-Cola acercan a universitarios herramientas de IA para sus primeros procesos de selección

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla acoge una jornada de GIRA Jóvenes Talks, iniciativa de Coca-Cola, con participación, entre otros, de la rectora, Carmen Vargas - US

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido una jornada de GIRA Jóvenes Talks, iniciativa de Coca-Cola Europacific Partners dirigida a acompañar a los jóvenes en su preparación para el mercado laboral. En total, 130 estudiantes de distintas facultades de la US han participado en esta actividad centrada en cómo utilizar la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de selección.

La jornada ha trasladado la IA del terreno teórico a situaciones concretas que los jóvenes encontrarán cuando comiencen a buscar empleo. A través de diferentes sesiones prácticas, los estudiantes han trabajado en cómo utilizar estas herramientas para preparar sus procesos de selección haciendo un uso responsable y útil de la inteligencia artificial, explica la institución académica en una nota de prensa.

La Fundación Universidad-Empresa, que ha desarrollado esta acción formativa, ha estructurado la jornada en tres bloques: el primero dedicado a la IA como herramienta para 'impulsar el talento'; el segundo, centrado en cómo comunicar con precisión; y, por último, el tercero, destinado a convertir a la IA en un aliado en los procesos de selección de los universitarios.

La jornada, además, ha incorporado una dimensión esencial en el uso de estas nuevas herramientas gracias a la presencia de la formadora María Cano, quien ha impartido la sesión 'IA con propósito: ética, valores y responsabilidad digital', destinada a promover un uso crítico y responsable de la tecnología.

La bienvenida institucional ha contado con la participación de Carmen Vargas Macías, rectora de la Universidad de Sevilla; Javier González Navarro, director general de Andalucía Emprende (fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía); Milagros Martin López, decana de la Facultad Ciencias del Trabajo y Beatriz Codes, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners en Región Sur.

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha destacado en su intervención la importancia de este tipo de iniciativas "orientadas a mejorar la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional de los jóvenes". Vargas ha explicado que la inteligencia artificial ya forma parte de la Enseñanza Virtual de la institución y que el profesorado dispone de herramientas de IA para preparar cuestionarios, elaborar rúbricas o diseñar contenidos.

Asimismo, Vargas ha resaltado la utilidad de estas herramientas "no solo para obtener respuestas, sino para plantear preguntas que ayuden a los estudiantes a reflexionar". En este sentido, ha incidido en que su uso debe ir acompañado de la capacidad para valorar y contrastar las respuestas y "decidir qué hacemos con ellas". "El talento no se genera con un buen prompt", ha recordado, sino que "se forma, se trabaja y se alimenta con conocimientos, con curiosidad, con experiencia, con capacidad para escuchar y para aprender".

Por último, la rectora de la US ha subrayado la relevancia de la ética, los valores y la responsabilidad digital. "Aprender a utilizar una tecnología significa también saber cuándo confiar en ella, cuándo dudar, cuándo comprobar y cuándo decidir por nuestra cuenta", ha señalado. En esta línea, ha defendido una universidad que prepare a sus estudiantes para utilizar las mejores herramientas disponibles, pero que también forme "personas con criterio suficiente para no delegar en esas herramientas aquello que les corresponde decidir".

Por su parte, Javier González Navarro ha subrayado que "la alianza entre universidad, empresa y administración pública representa una prioridad estratégica para la Junta de Andalucía". El objetivo que persiguen va más allá de la búsqueda de empleo por cuenta ajena. "Queremos que las aulas universitarias sean el principal catalizador del talento emprendedor en nuestra tierra", ha afirmado González, al tiempo que ha añadido que "instrumentos como los CADE universitarios y colaboraciones público-privadas como esta, nos permiten proporcionar a jóvenes que se están formando recursos clave como la inteligencia artificial para potenciar sus posibilidades de éxito".