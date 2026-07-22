La Universidad de Sevilla firma un acuerdo con instituciones chinas para garantizar el desarrollo del Instituto Confucio

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas; el vicerrector de Internacionalización, Julián Martínez y el director del Instituto Confucio, Gonzalo Miranda, acuden a la firma del acuerdo de cooperación con instituciones educativas chinas - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), la Universidad de Shandong y la Fundación China para la Enseñanza Internacional del Chino han firmado un nuevo acuerdo de cooperación para garantizar la continuidad y el desarrollo del Instituto Confucio de la US. La firma, que ha tenido lugar en un acto por videoconferencia, permitirá a la institución "seguir reforzando la cooperación académica entre España y China".

Según ha comunicado la universidad en una nota, "este paso adelante va a hacer visible un incremente en el número de actividades, en la variedad de ellas", así como en "la cantidad de expertos que puedan venir a formar parte del Instituto Confuncio". Su director, Gonzalo Mirando, ha destacado que la US "lleva mucho tiempo trabajando para lograr esta alianza", que supone "un impulso muy fuerte" al instituto.

Este paso "avanzó de manera determinante en el acuerdo que ahora se cristaliza" con la visita que la institución hispalense realizó a China el pasado marzo. Según la US, el acuerdo "abre una nueva etapa de desarrollo con un socio estratégico", la Universidad de Shandong, a la que ha considerado como "institución de gran relevancia en el panorama mundial".

A raíz de este acuerdo, el Instituto Confucio continuará funcionando en la Universidad de Sevilla y reforzando la cooperación académica entre España y China. Entre sus principales actividades se encuentran la enseñanza de la lengua china; la formación del profesorado; el desarrollo de materiales didácticos; la organización de programas de intercambio lingüístico y cultural; así como la gestión de exámenes y certificaciones oficiales relacionados con el idioma y la cultura chinas en un contexto de creciente demanda del idioma chino en el mundo.

Igualmente, la nota ha indicado que en un corto periodo de tiempo, el Instituto Confucio de la US "ha experimentado un notable desarrollo tanto en el número de estudiantes como en la diversidad de actividades desarrolladas y las numerosas iniciativas abiertas a toda la sociedad". En este sentido, Miranda ha explicado que el "potente" departamento de español que tiene la US puede ser de utilidad a la entidad que dirige, "algo que es muy importante".

A la firma del acuerdo han acudido la rectora de la US, Carmen Vargas, acompañada del vicerrector de Internacionalización, Julián Martínez, y de Gonzalo Miranda. Por su parte, Vargas ha señalado que la US ha hecho de la internacionalización uno de los pilares de su estrategia, "estrechando vínculos sólidos con universidades e instituciones de reconocido prestigio internacional, como las que hoy nos acompañan".

Por otro lado, Vargas ha expresado que "estamos convencidos de que esta alianza permitirá desarrollar nuevos proyectos tan diversos como la enseñanza del idioma chino y del español, la movilidad de estudiantes y profesorado, la investigación conjunta, la innovación educativa y el intercambio cultural".

Para el rector de la Universidad de Shandong, Li Shucai, "la US es una institución académica de máxima excelencia, relevante solidez y una de las universidades públicas de mayor prestigio en España", por lo que para su Universidad representa "una apuesta estratégica de dos instituciones de vanguardia".

Para concluir las intervenciones, el secretario general de la Fundación China para la Enseñanza Internacional de Chino, Zhao Lingshan, ha insistido en que las bondades de ambas universidades permitirán abrir una etapa de colaboración para la promoción de "un Instituto Confucio marcado por la sostenibilidad y la máxima calidad".

Este instituto aspira a convertirse "en un referente en la enseñanza de la lengua y la cultura china en España", al tiempo que pretende ser "un puente privilegiado para fortalecer las relaciones académicas científicas y culturales entre los dos países", ha concluido la US.