La Universidad de Sevilla impulsa cursos cortos sobre IA dentro del programa Becas Santander dotado con 300 euros

Archivo - ILLUSTRATION - 22 October 2025, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin: A smartphone screen shows several AI applications, including ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot, Meta AI, Grok, and DeepSeek. - Philip Dulian/dpa - Archivo

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha actualizado su oferta de microcredenciales, una modalidad de formación universitaria de corta duración orientada a responder a las necesidades de cualificación y especialización de profesionales, empresas, estudiantes y entidades, incorporando nuevas propuestas centradas en la Inteligencia Artificial y de las que 18 se incorporan al programa de Becas Santander, que ofrece 200 ayudas de 300 euros para sufragar parte del coste de la matrícula.

Según ha detallado el centro universitario, el nuevo catálogo incorpora propuestas centradas en IA, que se suman a una programación ya consolidada en ámbitos como la sostenibilidad, la salud, la investigación, la empresa o la transformación digital. La mayoría de estas microcredenciales tienen ya abierto el plazo de preinscripción y matrícula de cara al otoño.

De esta manera, entre las opciones para el próximo curso figuran propuestas sobre la aplicación de la IA al análisis de metadatos de investigación, la auditoría de cuentas o la contabilidad y fiscalidad. También se incorporan nuevas formaciones centradas en el desarrollo de competencias profesionales través del coaching, la filosofía aplicada, la verificación de riesgos corporativos, el turismo y el desarrollo humano sostenible, el papel del farmacéutico en el bienestar mental o las técnicas personales de acceso al mercado laboral.

Asimismo, estas novedades se suman a una oferta ya consolidada, que incluye formación sobre IA aplicada a los sistemas de información geográfica, la gestión empresarial, la creación de contenidos audiovisuales, la planificación territorial o la gestión del deporte junto a otros ámbitos como las tecnologías espaciales, la mediación, la sostenibilidad o la transformación digital.

La oferta completa puede consultarse en la web del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla donde la ficha de cada curso recoge su contenido, los requisitos de acceso, el tipo de formación (a distancia, presencial o semipresencial) y el calendario, además de indicar si la microcredencial está incluida en el programa de Becas Santander.

En contexto, las microcredenciales ofrecen una formación flexible y especializada que permite adquirir competencias concretas en un corto periodo de tiempo. Al finalizar el curso, la US expide una certificación que acredita las competencias adquiridas.