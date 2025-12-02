La Universidad de Sevilla lidera un proyecto internacional sobre diversidad para mejorar el aprendizaje del estudiantado

Parte del equipo que llevará a cabo el proyecto, liderado por la US. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESSS) -

La Universidad de Sevilla (US) lidera el proyecto internacional 'Includua', una iniciativa destinada a transformar los métodos de aprendizaje del alumnado con discapacidad y avanzar hacia una universidad plenamente inclusiva. El objetivo es garantizar que todas las personas, independientemente de sus características o necesidades, puedan aprender, participar y prosperar en el entorno universitario.

Según ha informado la institución académica, entre las metas principales del proyecto destaca el desarrollo de un recurso digital accesible, gratuito y multilingüe, diseñado para que el profesorado de educación superior pueda autoformarse en prácticas inclusivas.

El proyecto contará con un equipo de más de 25 especialistas en educación inclusiva, discapacidad y enseñanza superior. Bajo la dirección de los profesores Anabel Moriña y Rafael Carballo, del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la US, trabajarán hasta agosto de 2029 para hacer realidad esta iniciativa. El programa está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación.

El proyecto, conocido como 'Includua' (Prácticas Docentes Inclusivas en la Universidad: Implementación e Impacto del Diseño Universal de Aprendizaje y Co-Creación de un Recurso Digital de Autoformación), se basa en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), un enfoque que propone formas flexibles de enseñar y eliminar barreras para el aprendizaje. El DUA ofrece distintas opciones para que el estudiantado se implique, acceda a la información y exprese lo que sabe, reconociendo que no todos aprenden de la misma manera.

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

En el proyecto participan especialistas de diversas áreas de conocimiento de la US (educación, ciencias sociales, ciencias de la salud y ciencias experimentales), junto con investigadores de otras universidades españolas, como la Universidad de Cádiz (UCA), la Universidad de La Coruña, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Internacional de la Rioja. Además, expertos en educación de Australia, Italia y Portugal colaborarán para aportar una visión comparada y enriquecer el trabajo mediante experiencias de otros sistemas universitarios.

'Includua' tiene un objetivo práctico, crear un material que se diseñará en colaboración con el propio profesorado participante y con expertos internacionales, un recurso que se pilotará y evaluará durante el proyecto. El objetivo es que todo el estudiantado encuentre clases más accesibles, flexibles y adaptadas a distintas formas de aprender, lo que facilitará su participación y su rendimiento académico.

Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, la US ha hecho público un manifiesto para reafirmar su compromiso con la construcción de una sociedad más igualitaria, asumiendo la responsabilidad de fomentar la no discriminación, la participación activa y la inclusión plena de las personas con discapacidad y planteando el reto de que la realidad que viven estas personas es un asunto colectivo.

Durante el curso pasado, la US contó con cerca de un millar de personas (919) con discapacidad entre su comunidad universitaria, la mayoría estudiantes de grado. A ellas va dirigido un programa de apoyo a estudiantes con discapacidad y con necesidades específicas de apoyo educativo, gestionado a través del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU).

Entre sus principales prestaciones se incluyen asesoramiento individualizado, adaptación de materiales y métodos de evaluación, intérpretes de lengua de signos, toma de apuntes, préstamo de productos de apoyo, ayudas técnicas y acompañamiento en actividades académicas. También facilita becas y ayudas específicas, acceso adaptado a bibliotecas y recursos digitales, así como orientación para la participación en movilidad nacional e internacional.

'UNIDIVERSUS' CONSIGUE EMPLEAR AL 40% DEL ALUMNADO

Una de las apuestas de la Universidad es el programa 'UnidiversUS', una iniciativa que busca la inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual, a los que ofrece formación integral para que adquieran competencias de empleabilidad y habilidades socioemocionales, con el fin de mejorar su inserción en el mundo laboral y en la sociedad. El programa ha conseguido emplear a más del 40% del alumnado, se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación y cuenta con la financiación de la Fundación ONCE y del Fondo Social Europeo.

Además, la US promueve la inclusión más allá del ámbito académico mediante iniciativas de convivencia inclusiva, programas de inserción laboral y actividades de sensibilización dirigidas a toda la comunidad universitaria. Estos servicios están diseñados para garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar la autonomía personal y asegurar la plena participación de las personas con discapacidad en la vida universitaria, haciendo de la inclusión una realidad posible.