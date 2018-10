Universidad de Sevilla participa en el proyecto europeo 'Erasmus+' sobre Derechos de las Personas con Discapacidad

Publicado 09/08/2018 13:56:34 CET

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), por medio del profesor Marco Garrido Cumbrera del grupo de investigación 'Health & Territory Research' (HTR), participa en el proyecto 'Erasmus+ Connecting Inclusive Social Planninng, Community Development and Service Provisions for Persons with Disabilities' (Ciscos).

Ciscos está siendo desarrollado por un equipo internacional de profesionales especialistas en el ámbito de la discapacidad, como la Universidad de Siegen (Alemania), la US, la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad - Easpd (Bélgica), la Escuela de Economía de Varsovia (Polonia), el Centro de Educación, Trabajo y Asistencia de Draga (Eslovenia), la Hand in Hand Foundation (Hungría), el Ayuntamiento de Trelleborg (Suecia), la Organización Panagia Eleousa (Grecia) y la Disability Federation Ireland (Irlanda), según ha informado a través de un comunicado la US.

La iniciativa Ciscos, enmarcada dentro del programa 'Knowledge Alliances Erasmus+' de la Comisión Europea (CE), tiene como objetivo principal el desarrollo de estándares formativos europeos para la "protección e inclusión social del colectivo de personas con discapacidad (especialmente desfavorecido)".

Dichas actividades formativas están dirigidas tanto a miembros de la comunidad universitaria, como a proveedores de servicios de discapacidad y al personal de las administraciones públicas de los países europeos. Ciscos se apoya en los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (Uncrpd), cuyo objetivo es proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de dicho colectivo.

Aunque la Convención de las Naciones Unidas ha sido ya ratificada por 177 países y firmada por 161, resulta necesario "avanzar en su cumplimiento e implementación en aras de mejorar las condiciones de las personas con discapacidad".

Esta actividad en el área de la discapacidad se enmarca dentro de otros proyectos del grupo de investigación 'Health & Territory Research' como la 'Red Europea Planning Inclusive Communities Challenges and Strategies of Local Implementation of the Uncrpd' o el 'Atlas Laboral de Personas con Discapacidad'.