La Universidad de Sevilla participa en un proyecto europeo para fortalecer el emprendimiento en la educación superior

Joven realiza ejercicios mentales. Foto de archivo. - US

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) participará en el proyecto europeo 'Transformative Entrepreneurship for Futures-ready Ulysseus Innovators' (TEF-UI), financiado por la 'EIT Higher Education Initiative' de la Unión Europea con una dotación de 1.986.270 euros, para "fortalecer la innovación y el emprendimiento" en la educación superior europea.

Según ha precisado la institución educativa en una nota de prensa, la iniciativa ha sido seleccionada en la convocatoria 'EIT-HEI 2025 Building Synergies' y se desarrollará entre septiembre de 2026 y agosto de 2028, bajo la coordinación de la Universidad de Münster (Alemania).

De esta manera, la universidad europea 'Ulysseus' reunirá tanto a universidades como organizaciones de distintos países para "impulsar metodologías de formación" orientadas a los desafíos sociales, tecnológicos y económicos del futuro.

Asimismo, TEF-UI preparará a estudiantes, investigadores, docentes y profesionales de la innovación para desenvolverse en contextos "marcados por la incertidumbre", las transformaciones sistémicas y el impacto a largo plazo de los cambios tecnológicos y sociales.

Para ello, el proyecto centrará su propuesta en la "alfabetización para el futuro", una competencia que permitirá explorar "escenarios alternativos", cuestionar supuestos establecidos, anticipar cambios sistémicos y diseñar respuestas "más responsables y sostenibles" ante los desafíos emergentes.

FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO

Igualmente, este enfoque se complementará con formación en emprendimiento, gestión de la propiedad intelectual, sostenibilidad, transformación digital y desarrollo de iniciativas innovadoras.

Entre los principales resultados previstos, figura el desarrollo de una cartera formativa específica para disciplinas científicas, tecnológicas, ingenieras y matemáticas, acompañada de un modelo para formadores que "favorecerá la transferencia de conocimientos" y la generación de capacidades dentro de las instituciones participantes.

Por otra parte, el proyecto aprovechará las infraestructuras y espacios de innovación ya existentes en la alianza 'Ulysseus' para impulsar actividades de "aprendizaje práctico, experimentación y apoyo al emprendimiento".

Además, TEF-UI establecerá mecanismos de observación y seguimiento de la innovación a nivel de alianza, reforzará la cooperación estratégica con comunidades europeas de innovación y desarrollará herramientas de acceso abierto que podrán ser reutilizadas por otras instituciones de educación superior más allá del propio consorcio.

En este contexto, la US desempeñará un "papel destacado" como responsable del 'Paquete de Trabajo 6' (WP6) de comunicación y difusión, de manera que liderará las acciones destinadas a visibilizar los avances, actividades y resultados del proyecto entre la comunidad universitaria, los ecosistemas de innovación y emprendimiento y los diferentes grupos de interés europeos vinculados a la educación superior.