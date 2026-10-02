La Universidad de Sevilla reconoce el compromiso de su comunidad con el desarrollo humano y sostenible

Imagen del acto de entrega de la I y II edición de los Reconocimientos al Desarrollo Humano Sostenible, convocados por la Oficina de Cooperación al Desarrollo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha celebrado el acto de entrega de la I y II edición de los Reconocimientos al Desarrollo Humano Sostenible, convocados por la Oficina de Cooperación al Desarrollo. Estos galardones ponen en valor la generación de conocimiento y el desarrollo de iniciativas que contribuyen a "avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y sostenible".

Según ha informado la institución académica en una nota, la convocatoria premia los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y tesis doctorales vinculados al desarrollo humano sostenible.

También reconoce proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, iniciativas de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global, Aprendizaje-Servicio e Investigación-Servicio, así como la labor de entidades sociales vinculadas a la Universidad de Sevilla. Además, contempla una mención especial por la contribución destacada al desarrollo de una cultura de cooperación y sostenibilidad.

En la primera edición, Celia González ha recibido el premio al mejor TFG por su trabajo sobre sostenibilidad en el diseño web. El premio al mejor TFM ha correspondido a Ángela Marín, por Voces de Esperanza: Propuesta Didáctica para la Enseñanza de Español en los Campamentos de Refugiados Saharauis. Por su parte, Lisbeth Cathiana Paillacho ha sido distinguida con el premio a la mejor tesis doctoral por una investigación centrada en las microfinanzas y el acceso de grupos vulnerables.

En el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo se han distinguido los proyectos Aquacol, sobre producción de alimentos frescos y saludables para familias vulnerables mediante sistemas acuapónicos en Colombia, y Liderazgo y Resiliencia: Mujeres por una vida libre de violencias, desarrollado también en Colombia.

En la categoría de Proyectos de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global, Aprendizaje-Servicio e Investigación-Servicio, se ha reconocido una iniciativa sobre discursos de odio hacia la población migrante y el proyecto Red de Aprendizaje-Servicio para la Acción Arquitectónica, Urbana y Territorial (RED-Pasaut).

Asimismo, han recibido un reconocimiento Ongawa y la Asociación Sevillana de ONGD (Asongd) por su vinculación con la Universidad de Sevilla y su contribución al desarrollo humano sostenible. La mención especial de esta primera edición ha recaído en Alberto Romero García, catedrático del Departamento de Ingeniería Química de la US, por su labor en el fomento de una cultura de cooperación y sostenibilidad.

PREMIOS DE LA SEGUNDA EDICIÓN

En la segunda edición, Ana Jaleh Mehrabi ha obtenido el premio al mejor TFG por un plan de comunicación para un proyecto de cooperación al desarrollo, mientras que María García ha recibido el premio al mejor TFM por su trabajo sobre el papel de las entidades sociales, la orientación laboral y el acceso al empleo como herramientas de inclusión social en el Polígono Sur.

El premio a la mejor tesis doctoral ha recaído en Susana Clavijo Núñez, por su investigación sobre pobreza energética en Andalucía y transición justa. En el ámbito de los proyectos de cooperación internacional se han distinguido dos iniciativas: una centrada en la seguridad alimentaria y la economía circular en Honduras y otra dedicada a la atención a la salud de la mujer y materno-infantil de la población de Bafatá.

En la categoría de Proyectos de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global, Aprendizaje-Servicio e Investigación-Servicio, han sido premiadas las iniciativas Gendermedial III, de alfabetización mediática para hombres en prisión desde una perspectiva de género interseccional, y un proyecto para incorporar los ODS a la docencia universitaria en Geografía.

Finalmente, las entidades Sevihda y Asociación Entre Amigos han sido distinguidas por su vinculación con la Universidad de Sevilla, mientras que la mención especial ha recaído en Fátima León Larios.

Además de los primeros premios, ambas convocatorias incluyen accésits y otros reconocimientos. La relación completa de personas, proyectos y entidades distinguidas puede consultarse en las resoluciones de la primera edición y la segunda edición.

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha destacado el complejo contexto internacional en el que "la reducción de los recursos destinados a la cooperación, la inestabilidad política y económica y los desencuentros internacionales ponen en peligro iniciativas que necesitan continuidad. A estas dificultades se suma el avance de discursos que cuestionan la solidaridad y anteponen una responsabilidad que trasciende nuestras fronteras".

Vargas ha recordado en su discurso que "la cooperación no es una actividad complementaria es un compromiso institucional recogido en nuestros estatutos y que forma parte de nuestra identidad como universidad pública, por eso necesita recursos y el respaldo de toda nuestra comunidad universitaria", ha enfatizado, al tiempo que ha agradecido a las personas premiadas y ha expresado la renovación que hace la US de su compromiso ante los grandes desafíos de nuestro tiempo, con el convencimiento de que el conocimiento alcanza su verdadero valor cuando contribuye a mejorar la vida de todas las personas.