La Universidad de Sevilla recupera la memoria de las escritoras andaluzas olvidadas en torno al 27

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla acoge en el Patio de la Fuente del Rectorado la exposición 'Escritoras andaluzas en torno al 27', una muestra compuesta por 30 paneles que recupera la vida y la obra de escritoras andaluzas de la Edad de Plata cuyas aportaciones han recibido escaso reconocimiento en la historia de la literatura.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, a través de contenidos biográficos, textos e imágenes, la muestra permitirá conocer sus trayectorias personales y literarias, así como el contexto histórico y social en el que desarrollaron su obra, que podrá visitarse hasta el 26 de octubre dentro de las actividades previas a la conmemoración del centenario de la Generación del 27.

En este contexto, Regla Manjón, Esperanza Cerrato, Lola Ramos o Amantina Cobos han sido algunas de las protagonistas de esta iniciativa, que ha reunido a mujeres de las ocho provincias andaluzas que participaron activamente en la vida cultural de su época a través de la prensa, la poesía, el teatro, la narrativa y la política cultural.

Asimismo, ha sido comisariada por Eva Moreno-Lago, profesora del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, y Mercedes Arriaga, profesora del Departamento de Filologías Integradas. La exposición ha sido fruto del trabajo del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras (HUM753) de la US y ha dado continuidad al proyecto Andaluzas ocultas. Medio siglo de mujeres intelectuales (1900-1950), financiado con fondos Feder.

UN PROYECTO PARA RECUPERAR EL LEGADO DE LAS INTELECTUALES ANDALUZAS

El proyecto 'Andaluzas ocultas' tiene como objetivo recuperar los nombres, las trayectorias y las obras de al menos 20 escritoras andaluzas que desarrollaron su actividad durante la primera mitad del siglo XX y cuya contribución a la cultura y la literatura sigue siendo poco conocida.

Entre sus principales líneas de trabajo se ha encontrado el estudio y la recuperación de textos inéditos o descatalogados, con el propósito de ponerlos a disposición de investigadores de diversas universidades del mundo y de la ciudadanía a través de un portal de datos abiertos. La iniciativa contempla también la creación de una biblioteca audiovisual con lecturas de fragmentos literarios, así como un archivo digital de materiales que puedan utilizarse con fines educativos y de investigación.

Otra de sus propuestas ha consistido en promover la presencia de estas escritoras en los espacios públicos mediante iniciativas que permitan reconocer su legado en calles, plazas, jardines y otros lugares de interés ciudadano.

La muestra coincidirá con la celebración del XXIII Congreso Internacional del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras, titulado 'Aún ignorada sigue la obra mía': escritoras andaluzas de la Edad de Plata y la modernidad europea y asiática, que se celebra del 14 al 16 de octubre en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Dirigido por Eva Moreno-Lago y Ana Macannuco, el encuentro propondrá ampliar la visión tradicional de la Generación del 27 y de la Edad de Plata, poniendo en valor las aportaciones de las escritoras andaluzas y sus conexiones con otras autoras europeas y asiáticas.