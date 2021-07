Universidad de Sevilla registra siete positivos de Covid-19 entre su personal en la última semana

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha registrado entre los miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS) un total de siete casos positivos en Covid-19 por prueba PCR en la semana del 18 al 15 de julio de 2021.

En un comunicado, la Hispalense indica que en este último parte Covid ya no se facilitan datos de casos positivos entre el alumnado al no recibir la US comunicación de los mismos por estar en un periodo en el que no hay clases ni prácticas.

De estos datos positivos mencionados, dos corresponden al PDI y cinco al PAS, según consta en los datos de los que dispone el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US (Seprus), al que todos los miembros de la Universidad deben notificar cualquier tipo de incidencia relacionada con el virus a través de la dirección 'covid19@us.es'. cAbe recordar que la pasada semana este personal registraba cuatro casos confirmados.

La Universidad de Sevilla continúa aplicando el protocolo establecido por las autoridades sanitarias para la trazabilidad y el aislamiento de los contactos estrechos con el fin de evitar la propagación del virus en el entorno universitario y controlar la pandemia.