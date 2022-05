La Universidad de Sevilla reserva 24 sedes para los exámenes de Selectividad y recomienda el uso de mascarillas

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ya tiene organizada la celebración de la convocatoria ordinaria de Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión (PEvAU), que se desarrollará durante los días 14, 15 y 16 de junio en 24 sedes --cinco menos que en 2021 ya que no hay restricciones de aforo por la pandemia por el momento--. Además, en la jornada del jueves 16, se realizarán durante la tarde los exámenes de coincidencias horarias. La US recomienda el uso de mascarillas durante las pruebas.

En esta edición, respecto a la anterior, "se aumentará el aforo de las aulas, conforme a la distancia normal de examen, y todas ellas contarán con la suficiente ventilación y con sistemas de climatización". Al aumentar el aforo de las aulas, este año se contará con 186 frente a las 380 del año pasado, repartidas en 24 sedes frente a las 29 de 2021: catorce sedes en la ciudad de Sevilla (una de ellas sedes para el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE) y diez sedes comarcales.

El plazo para que los futuros universitarios se matriculen de las pruebas de acceso se abre el próximo 18 de mayo y finaliza el 6 de junio. Este año se espera que se matricule en la convocatoria ordinaria un número de estudiantes similar al del año pasado, en torno a 10.500, tal como ha detallado la US este jueves en un comunicado. Las medidas de prevención e higiene frente a la pandemia se adoptarán "de acuerdo con las instrucciones recibidas por las autoridades sanitarias", si bien se recomendará el uso de mascarillas durante las pruebas, siendo obligatorio el uso de mascarillas FFP2 en el caso de estudiantes que hayan dado positivo en COVID-19.

Cada sede tendrá un responsable y un secretario que se ocuparán de su organización, y estará atendida por una plantilla de profesorado y personal de administración y servicios cuya tarea será conseguir que las pruebas se desarrollen sin incidencias y de forma segura. La sede Aneae, además, contará con un aula sanitaria atendida por profesionales del ámbito de la medicina, la enfermería y la psicología clínica, con vocales de apoyo, aulas adaptadas, medios materiales y ayudas técnicas para la realización de la PEvAU.

El Tribunal único de la PEvAU en la Universidad de Sevilla estará compuesto por más de 700 profesionales, entre miembros de la Comisión Universitaria, responsables y secretarios de sedes, vocales correctores y vocales vigilantes (tanto personal docente universitario como profesorado de enseñanza secundaria), personal de administración y servicios (tanto universitario como de enseñanza secundaria), vocales de apoyo especialistas para las sedes ANEAE y vocales colaboradores de centros educativos de secundaria.