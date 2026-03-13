La Universidad de Sevilla se suma a la Semana Mundial del Cerebro con charlas, juegos y exposiciones

Modelo anatómico de cerebro de la colección de Patrimonio de la US - US

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se suma a la Semana Mundial del Cerebro con una amplia programación de actividades divulgativas abiertas a la ciudadanía que se desarrollan entre el 16 y el 20 de marzo en las facultades de Biología, Psicología y Medicina, así como en la Biblioteca de Centros de la Salud y otros espacios de la ciudad.

Una de las propuestas más destacadas es 'CerebrUS Divulga', una iniciativa organizada por investigadores del Departamento de Fisiología de la Universidad de Sevilla. El objetivo de este proyecto es acercar la neurociencia al público de una forma amena y accesible. La actividad central consiste en un ciclo de charlas divulgativas que se celebran cada día, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, a las 19,30 horas, en el bar La Ilustre, un espacio que permitirá al público interactuar con los científicos en un ambiente cercano y distendido, explica en un comunicado.

Entre los temas que se abordan en las charlas se encuentran la neurotecnología aplicada al estrés, la relación entre creatividad y cerebro, los avances en la investigación sobre la ELA, los mecanismos neuronales del movimiento ocular y algunos de los grandes interrogantes que aún plantea el estudio del sistema nervioso.

La programación de CerebrUS Divulga se completa con varias 'actividades satélite', como la exposición del concurso 'Neuroarte' en el CRAI Antonio de Ulloa. Asimismo, en la Facultad de Biología se organiza el día 19 de marzo, a partir de las 11,00 horas, el 'Pasapalabra Neurocientífico Game of Brains', una competición destinada "a poner a prueba los conocimientos sobre el cerebro".

THE BRAIN WELLNESS CLUB

Por otra parte, la promoción de la salud cerebral, el análisis de los avances científicos en neurociencia aplicada y la reflexión ética sobre el impacto de las neurotecnologías en la sociedad centran 'The Brain Wellness Club 2026', iniciativa organizada por el Grupo de Investigación Neurociencia del Bienestar de la Universidad de Sevilla. El encuentro se celebra los días 18, 19 y 20 de marzo en el salón de actos de la Facultad de Psicología.

Esta tercera edición reúne a expertos nacionales e internacionales en ámbitos como la neurociencia cognitiva, la neuropsicología, la neuroética y la neurociencia traslacional. El programa incluye conferencias magistrales, una mesa redonda y espacios de diálogo académico en torno a tres áreas temáticas: 'Cognición y Neurodegeneración', 'Neuroderechos, Ética y Neurociencia Traslacional' y 'Meditación, Cerebro y Aprendizaje'. La asistencia es gratuita hasta completar aforo.

Por último, la Facultad de Medicina también se ha sumado a la programación de la Semana Mundial del Cerebro con la actividad 'Anatomía e Histología del cerebro', celebrada del 10 al 12 de marzo en el Aula de Docencia Avanzada (ADA).

Durante estas sesiones, organizadas por el Departamento de Anatomía y Embriología Humana con la colaboración del Departamento de Citología e Histología Normal y Patológica, se ha expuesto material anatómico del sistema nervioso central, incluidos encéfalos humanos conservados y preparaciones cefálicas que han permitido la observación directa.

BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD

Por su parte, la Biblioteca de Ciencias de la Salud ha colaborado mediante la selección de bibliografía especializada sobre la estructura del sistema nervioso y la instalación de un punto audiovisual para la consulta de la exposición en línea 'Huellas de Cajal en la Universidad de Sevilla', dedicada al legado científico de Santiago Ramón y Cajal y a su influencia en el desarrollo de la neuroanatomía contemporánea.

Finalmente, las personas interesadas también pueden consultar el catálogo de modelos anatómicos de bienes del patrimonio histórico y artístico de la Universidad de Sevilla, que pone en valor la dimensión cultural del conocimiento anatómico.