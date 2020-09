La UPO abre su nuevo curso con llamamiento a la cooperación y el recuerdo de Gómez-Skármeta

Vicente Guzmán anuncia la reanudación del proceso de elecciones rectorales a cabo a partir de la próxima semana

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide ha celebrado este jueves en su Paraninfo el Solemne Acto de Apertura Oficial del Curso 2020/2021, que ha sido presidido por el rector, Vicente Guzmán Fluja, y que ha contado con la presencia de la secretaria general de Universidades, Rosa Ríos Sánchez, además de diversas autoridades civiles y militares. Acompañaron al rector y a la secretaria general en la mesa presidencial, Rocío Reinoso Cuevas, presidenta del Consejo Social, José Ignacio García Pérez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía y José María Seco Martínez, secretario general de la UPO.

Este año, debido a la situación excepcional a causa de la Covid-19, el aforo y la duración del acto se han reducido con respecto a ocasiones anteriores. Así, con el fin de mantener las medidas de seguridad sanitarias, los asistentes han cumplido una serie de recomendaciones como permanecer con la mascarilla en todo momento, mantener la distancia de seguridad, proceder al uso del gel hidroalcohólico y sentarse una vez hayan accedido al Paraninfo con las indicaciones del Servicio de Protocolo.

Tras la presentación de la memoria del curso pasado 2019/2020 por parte del secretario general, la catedrática de Filología Inglesa de la Universidad Pablo de Olavide Montserrat Martínez Vázquez ha pronunciado la Lección Inaugural 'Lenguas en un mundo global', en la que ha reflexionado sobre cómo las lenguas maternas nos aportan una visión particular del mundo, que de alguna manera conforman nuestra identidad. "Cada lengua nos hace estructurar la realidad de una manera diferente.

Así, por ejemplo, el inglés expresa con más detalle el movimiento que el español; el vasco marca formalmente el sujeto causante de una acción con un morfema ergativo, y ciertos habitantes aborígenes del norte de Australia usan los puntos cardinales para ubicar en el espacio y el tiempo. En su intervención, la catedrática ha profundizado en cómo a lo largo de todas las etapas históricas, la identidad de la lengua materna se ha visto siempre enriquecida por el contacto con otras lenguas.

"La lengua revela nuestra conceptualización del mundo, que es en gran medida metafórica. Pero los hablantes no somos conscientes de estos marcos conceptuales que condicionan nuestra manera de ver el mundo. Nos hacemos conscientes cuando entramos en contacto con otras lenguas que categorizan la realidad de manera diferente y nos permiten expresar lo que nuestra lengua materna a priori no puede", ha expresado Montserrat Martínez.

A continuación, la secretaria general de Universidades se ha dirigido a los presentes poniendo en valor el esfuerzo de las universidades en su proceso de adaptación ante las circunstancias provocadas por la COVID-19, subrayando de manera especial, el trabajo realizado por la Universidad Pablo de Olavide y por su rector Vicente Guzmán, al que ha alabado por su "franqueza y valentía" y por su lucha en la defensa de los intereses de la Universidad. Rosa Ríos ha destacado también el posicionamiento de la Universidad Pablo de Olavide a pesar de su juventud: "La UPO puede sentirse orgullosa de sus logros científicos, de su calidad docente y su excelencia investigadora", ha subrayado.

Asimismo, la secretaria general ha reiterado el compromiso de la Consejería por la educación e investigación de excelencia y ha resaltado el papel catalizador de la Universidad en la formación y transferencia de conocimientos a la sociedad, entro otras cuestiones. En este sentido, Rosa Ríos ha expresado el interés del Gobierno andaluz por la reordenación del mapa de titulaciones en Andalucía y la consecución de un sistema de financiación justo para las universidades.

Vicente Guzmán ha comenzado agradeciendo a la comunidad universitaria el esfuerzo que se lleva realizando desde el mes de marzo en su adaptación al escenario provocado por la pandemia: "Estoy muy orgulloso de la respuesta de la Universidad Pablo de Olavide y de toda la comunidad universitaria que ha trabajado a destajo por adaptarse a las circunstancias".

"Lo hemos hecho con nota", ha subrayado, agradeciendo especialmente a todas aquellas personas con responsabilidad institucional. "Todos luchamos por la Universidad Pablo de Olavide, para que a pesar de las dificultades volvamos a hacerlo bien durante este curso y podamos ofrecer nuestros estudiantes la formación que merecen".

El rector ha manifestado su preocupación ante "los tiempos complicados y difíciles que vienen". "No son momentos de dejarnos llevar por la rabia, sino de trabajar por la cooperación", ha recalcado. "La Universidad tiene que ser ejemplo de cooperación, hagámoslo nosotros para que lo hagan los demás", ha insistido. En esta línea, Vicente Guzmán ha pedido a la Consejería que se trabaje de manera conjunta y ha abogado por la crítica constructiva, el diálogo y el acuerdo, señalando dos temas "especialmente preocupantes": la necesidad de un mapa de titulaciones adecuado y el reemplazo del profesorado. "No debemos llegar tarde", ha advertido, "comienza un curso en el que el árbol no nos deja ver el bosque pero tenemos importantes retos que abordar para no quedarnos atrás".

En cuanto a la financiación de las universidades públicas, el rector ha insistido en la importancia de corregir resultados que puedan crear desigualdades entre las universidades: "le pido a la Consejería que vayamos juntos y trabajemos juntos porque esta Universidad lo merece".

Por otra parte, en su discurso, ha recordado la figura de José Luis Gómez-Skármeta, "excelente investigador y persona", recientemente fallecido. "Que su recuerdo sirva para reivindicar la I+D+i . Aunque se presentan tiempos muy difíciles pedimos que se invierta en investigación, con la planificación y objetivos adecuados para avanzar", ha señalado.

Asimismo, Vicente Guzmán ha anunciado la reanudación del proceso de elecciones rectorales, que se llevará a cabo a partir de la próxima semana con todas las garantías. Finalmente, el rector ha declarado inaugurado el curso 2020/2021 en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.