La UPO y el Colegio de Arquitectos de Sevilla firman un convenio para impulsar microcredenciales en patrimonio e IA

La UPO y el Colegio de Arquitectos firman un convenio para impulsar microcredenciales en patrimonio e IA - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO), el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) y la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura del Sur (Fidas) han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de nuevas microcredenciales formativas dirigidas a profesionales del sector de la arquitectura y la construcción.

Según ha informado el centro educativo en una nota, los primeros títulos, 'Intervención en el patrimonio arquitectónico: aproximación a la práctica profesional' y 'El uso de la inteligencia artificial en la arquitectura y la construcción', comenzarán a impartirse a principios de 2026 y estarán dirigidos por los catedráticos de la UPO Francisco Ollero Lobato y Luis Merino Cabañas, respectivamente.

Durante el acto de firma, el rector de la UPO, Francisco Oliva, y la decana del COAS y presidenta de Fidas, Nuria Canivell, han subrayado la relevancia de este acuerdo para ofrecer una formación "especializada, actual y adaptada a las necesidades del mercado laboral". Oliva ha afirmado por su parte que las microcredenciales son "una herramienta clave para responder a las demandas formativas en todos los sectores productivos", mientras que Canivell valoró el convenio como "un avance significativo para los más de 2.600 colegiados del COAS".

El programa formativo busca reforzar las competencias de los arquitectos tanto en transformación digital como en intervención patrimonial, ámbitos en los que la UPO, el COAS y Fidas ya colaboran en proyectos como 'Sevilla Oculta', impulsado por el Ayuntamiento, el Arzobispado y la Cámara de Comercio de Sevilla.

Por su parte, el COAS y Fidas han enmarcado que el acuerdo supone "un paso adelante" en el reconocimiento oficial de formaciones profesionales vinculadas a la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio.