La UPO promueve una colaboración público-privada para levantar un centro deportivo con piscina y fitness

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla promueve una colaboración público-privada para poder construir un centro deportivo con piscina cubierta, área de fitness y zona de pádel y de tenis al aire libre en una parcela sin uso actualmente en la avenida de Sevilla, muy próxima a la estación del Metro que llega hasta las mismas puertas del campus universitario.

En el anuncio de la concesión publicado y consultado por Europa Press se argumenta que "la gestión deportiva universitaria se enfrenta al doble desafío de responder a las demandas crecientes de su comunidad y, al mismo tiempo, optimizar recursos en un marco de sostenibilidad económica y ambiental (...) a buscar alianzas con operadores privados especializados que permiten combinar la experiencia técnica y operativa del sector privado con el interés público por garantizar servicios accesibles y de calidad. Las concesiones para la construcción y explotación de centros deportivos se han consolidado como una estrategia eficaz para satisfacer la demanda, garantizar la viabilidad económica y fomentar el enfoque centrado en el cliente".

La Olavide no quiere sólo que el centro deportivo sea para uso universitario sino que plantea que se abra "al entorno local", concretamente, al barrio de Montequinto (Dos Hermanas). La universidad ha realizado un estudio de viabilidad que tiene como objetivo "analizar todos los aspectos relacionados con la construcción y gestión de esta instalación deportiva, abarcando desde la planificación de infraestructuras hasta la definición de un modelo de explotación sostenible y saludable".

La "hipótesis" que plantea es "una mera propuesta de gestión que ayude a los licitadores a plantear sus propios planes de gestión sobre los requisitos y condicionantes estipulados en los pliegos de condiciones". El centro contaría con una piscina cubierta; área de fitness con sala de aparatos de entrenamiento cardiovascular y tonificación y "al menos" tres salas de actividades dirigidas y zona al aire libre; y un área de deportes de raqueta con pistas indoor de pádel y de tenis al aire libre. La Universidad cedería a la empresa las dos pistas de padbol actuales.

El estudio que aporta la UPO cifra en más de 73,7 millones de euros los ingresos "acumulados por pagos de usuarios obtenidos durante los 25 años" de concesión que se ofrecen. La población en torno al centro la conformarían 32.712 personas en el caso de la Pablo de Olavide (estudiantes y familiares) y 35.782 vecinos de Montequinto. Las estimaciones de usuarios para el total de esa población es de 15.351 personas.

No hay un canon a pagar a la universidad y de los 1.849.446 euros de ingresos por usuarios del primer año de explotación se pasaría a 2.898.174 euros en el año doce de explotación.