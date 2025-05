La UPO de Sevilla acoge un foro internacional sobre estimulación cerebral con más de un centenar de especialistas

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla acoge la celebración de la Reunión Conjunta de la Red Española de Estimulación Cerebral y la Asociación Española de Estimulación Cerebral, un evento científico que reúne, lunes y martes, a más de un centenar de expertos nacionales e internacionales en neurociencia y neuromodulación, bajo el lema 'Brain Stimulation Meeting 2025: Where Are We Going?'.

El encuentro, que aborda los avances más recientes en estimulación cerebral no invasiva y sus aplicaciones clínicas y tecnológicas, ha sido organizado por la Red Española de Estimulación Cerebral y la Asociación Española de Estimulación Cerebral. Cuenta con el apoyo local del Laboratorio Traslacional de Estimulación Cerebral de la UPO, bajo la coordinación del profesor Javier Márquez Ruiz, informa en una nota de prensa.

Además, tiene el respaldo del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Doctorado, y la colaboración de empresas líderes en neurotecnología, entre otros patrocinadores. En este sentido, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha inaugurado el encuentro destacando la trascendencia del foro y su impacto en ámbitos clave para la sociedad.

"Vivimos una etapa en la que comprender el funcionamiento del cerebro ha dejado de ser un objetivo puramente científico para convertirse en una necesidad transversal que afecta a la educación, la salud, el envejecimiento activo y el desarrollo personal", ha señalado. Asimismo, Oliva ha subrayando la importancia de avanzar en el conocimiento y las aplicaciones de la estimulación cerebral no invasiva.

Por su parte, el profesor Javier Márquez ha resaltado la relevancia de la iniciativa, al tiempo que ha destacado que "el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas requiere una colaboración estrecha entre la ciencia básica, la práctica clínica y la tecnología".

Al respecto, ha añadido que "estas jornadas ofrecen un espacio único para impulsar esa sinergia", remarcando el valor de este tipo de encuentros para fomentar el trabajo interdisciplinar. Las técnicas de estimulación cerebral no invasivas son procedimientos que permiten modular la actividad neuronal sin necesidad de cirugía. Estas incluyen la estimulación transcraneal mediante corriente eléctrica (tES) o la estimulación magnética transcraneal (TMS), entre otras.

Su importancia clínica radica en su potencial para tratar diversas patologías neurológicas y psiquiátricas, como la depresión, la enfermedad de Parkinson y los trastornos del espectro autista, ofreciendo alternativas terapéuticas seguras y no invasivas.

PROGRAMA CIENTÍFICO DE ALTO NIVEL

El evento se desarrollará en un formato bilingüe, con ponencias, mesas redondas y sesiones de comunicaciones tanto en inglés como en español, y girará en torno a algunos de los avances más relevantes en el ámbito de la estimulación cerebral y la neuromodulación.

Se abordarán investigaciones centradas en la comprensión de la arquitectura cerebral a través del estudio de la morfología, la conectividad y el uso de técnicas de imagen, con el objetivo de optimizar la precisión de las intervenciones no invasivas.

Otro de los ejes temáticos es la estimulación de la médula espinal, donde expertos internacionales expondrán los avances más recientes y su impacto en el tratamiento del dolor crónico y la rehabilitación de pacientes con lesiones medulares. También se pondrá el foco en las innovaciones tecnológicas aplicadas a la neuromodulación no invasiva, con especial atención a las terapias basadas en tACS, tDCS y TMS, utilizadas tanto en entornos clínicos como domiciliarios para tratar enfermedades como el Alzheimer, el Covid persistente o ciertos tipos de cáncer.

COLABORACIÓN CINETÍFICO-EMPRESARIAL

Representantes de empresas como Neuroelectrics, Ionclinics y Neurek compartirán su experiencia sobre cómo la sinergia entre la investigación y el sector productivo está acelerando el desarrollo y la implementación de nuevas terapias en la práctica clínica. Asimismo, se presentarán resultados de estudios preclínicos y ensayos en humanos centrados en el uso de la estimulación mediante corriente alterna (tACS), analizando su eficacia y aplicaciones terapéuticas en el contexto de enfermedades neurodegenerativas.

Finalmente, el encuentro incluirá espacios dedicados a la transferencia de conocimiento y la formación, incluyendo sesiones de mentoría, comunicaciones libres de jóvenes investigadores y actividades de networking.

Como parte del programa, este lunes se ha celebrado una mesa redonda sobre Transferencia de Tecnología en Estimulación Cerebral, donde han participado representantes de la industria y la academia para debatir los retos y oportunidades en la comercialización de tecnologías neurocientíficas. Así, ha contado con la presencia de Giulio Ruffini (Neuroelectrics), Victoria González (Ionclinics) y Guglielmo Foffani (Neurek), entre otros ponentes.