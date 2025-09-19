La UPO (Sevilla) acoge el segundo Congreso Español de Botánica del 22 al 25 de septiembre

Archivo - Imagen de una flor verde-amarilla analizada en un estudio conjunto de la US y UPO. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla acogerá el segundo Congreso Español de Botánica (Sebot 2025) del 22 al 25 de septiembre, donde "la diversidad vegetal y el futuro de su conservación serán protagonistas".

Según ha informado la universidad en un comunicado, el encuentro, convocado por la Sociedad Española de Botánica (Sebot), reunirá a investigadores, profesionales y aficionados de todo el país, y ha sido coorganizado por las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide junto a la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

En este sentido, ha explicado el congreso ofrecerá un espacio para presentar "avances científicos, compartir experiencias en gestión y conservación de recursos vegetales y generar nuevas sinergias entre botánicos de múltiples disciplinas". Pero, ha añadido, "también busca ir más allá de la academia, acercando el valor de las plantas a la sociedad en su conjunto".

La apertura del congreso tendrá lugar en el Paraninfo, campus de la Universidad Pablo de Olavide, el lunes 22 de septiembre a las 16,00 horas. El acto estará presidido por la vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UPO, Antonia Jiménez; el director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez; el presidente de Sebot 2025, Juan Carlos Moreno; y el profesor de Botánica de la Universidad y miembro del comité organizador Santiago Martín.

A continuación, se celebrará la conferencia plenaria, 'Deconstruyendo la conservación: hacia una perspectiva poblacional evolutiva', impartida por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, José María Iriondo.

Entre los objetivos de Sebot 2025, ha destacado la entidad, está combatir la llamada "ceguera vegetal", ese fenómeno por el que "tendemos a fijarnos más en los animales que en las plantas, pese a que estas son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas y el bienestar humano".

Para ello, el congreso integrará una vertiente divulgativa con dos exposiciones abiertas al público, que podrán visitarse del 19 de septiembre al 3 de octubre en el Palacio de los Marqueses de la Algaba y la Casa de las Sirenas.