La UPO de Sevilla impulsa el debate sobre igualdad y deporte con los deportistas olímpicos Antía Jacomé y Javier García

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SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido este miércoles la mesa redonda 'Impulsando la igualdad en el deporte', una actividad organizada por el Comité Olímpico Español (COE), Iberdrola y el Centro de Estudios e Investigación Olímpico de la UPO (CEIO_Olavide), dentro del Programa de Visibilidad sobre la Igualdad en el Deporte, que ha contado con la participación de la deportista olímpica de piragüismo Antía Jacomé y el deportista olímpico de remo Javier García, quienes han compartido con el alumnado sus experiencias en el deporte de alto nivel.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la jornada se ha celebrado además en el marco de la Semana Europea del Deporte 2026, que la UPO ha desarrollado del 23 al 30 de septiembre con distintas actividades dirigidas a promover la práctica deportiva y sus valores entre la comunidad universitaria.

En este contexto, el encuentro ha comenzado con la bienvenida del vicerrector de Campus Saludable y Deporte de la UPO, Antonio Fernández-Martínez, seguida de la presentación del proyecto 'Impulsando la igualdad en el deporte' a cargo del director de Marketing, Sostenibilidad y Recursos Humanos del Comité Olímpico Español, Manuel Parga. Posteriormente, Andrea Sánchez, del equipo de patrocinio deportivo de Iberdrola, ha presentado la iniciativa 'Empoderamiento de mujeres en el deporte', y se ha proyectado un documental que lleva el mismo nombre.

Durante su intervención, Antonio Fernández-Martínez ha destacado que, aunque en los últimos años "se ha avanzado muchísimo" en la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte, "todavía queda mucho por trabajar para conseguir una igualdad efectiva".

En este sentido, el vicerrector ha señalado especialmente la "escasa presencia femenina" en los puestos de responsabilidad de las federaciones deportivas. "Las mujeres representan la mitad de la población y, sin embargo, todavía no llegan en la misma proporción a los espacios donde se toman las decisiones y se dirige el deporte", ha añadido.

SOLO DOS PRESIDENTAS ENTRE LAS 66 FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS

Como ejemplo de esta desigualdad, el vicerrector ha señalado que actualmente solo una mujer preside una de las 66 federaciones deportivas españolas y que, en Andalucía, únicamente dos mujeres están al frente de las 62 federaciones existentes.

Al hilo, Fernández-Martínez también ha llamado la atención sobre otras desigualdades que continúan afectando a las deportistas, como la brecha salarial, la precariedad laboral o la menor visibilidad mediática.

"Se han dado pasos importantes, también desde el punto de vista normativo, pero muchas deportistas todavía tienen que compaginar su carrera con otro trabajo y cuentan con menores ingresos y contratos de patrocinio", ha explicado, antes de considerar que incrementar la presencia del deporte femenino en los medios resulta "fundamental" para favorecer su reconocimiento social y atraer un mayor apoyo empresarial.

La jornada ha continuado con la celebración de una mesa redonda moderada por la directora general de Deporte de la UPO, África Calvo, que ha tenido como protagonistas a los deportistas Antía Jacomé y Javier García y la participación activa del alumnado asistente que ha podido intervenir en un debate junto a los deportistas.

DOS TRAYECTORIAS OLÍMPICAS Y REFERENTES EN IGUALDAD

Antía Jacomé, especialista en la modalidad de mujer canoa, cuenta con dos diplomas olímpicos, obtenidos en Tokio 2020 y París 2024, además de un Campeonato de Europa Absoluto en C1 200 metros. En 2023 recibió el reconocimiento a la Mejor Deportista en la Gala Anual del Comité Olímpico Español. Considerada deportista de Alto Rendimiento por el Consejo Superior de Deportes, la piragüista gallega compagina su trayectoria deportiva con su formación en Educación Infantil.

Por su parte, Javier García, antiguo estudiante de la Universidad Pablo de Olavide, es doble diploma olímpico en remo, tras conseguir la sexta posición en Tokio 2020 y la quinta en París 2024. Su palmarés incluye asimismo un subcampeonato del mundo, cuatro medallas en campeonatos de Europa y más de 50 títulos de campeón de España absoluto. En el ámbito académico, es licenciado en Ciencias del Deporte por la UPO y ha cursado en esta universidad los másteres en Rendimiento Físico y Deportivo y en Educación Secundaria y Bachillerato.

La jornada ha concluido con la presentación de MOES Movimiento En Sostenible, a cargo de Manuel Parga, y la clausura por parte del vicerrector de Campus Saludable y Deporte de la UPO, Antonio Fernández.