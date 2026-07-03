Estudiantes se presentan a una convocatoria de la PAU en una de las aulas habilitadas por la Pablo de Olavide - UPO

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla oferta 3.038 plazas para el próximo curso, de las que 710 se imparten en el centro adscrito San Isidoro. Una vez concluida la fase ordinaria de preinscripción, los resultados de la primera adjudicación de plazas para estudios de grado se han dado a conocer este viernes, 3 de julio, a través del Distrito Único Andaluz.

El periodo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera comienza este viernes y permanecerá abierto hasta el 9 de julio. El estudiantado que haya obtenido plaza en la Universidad Pablo de Olavide puede realizar ya su matrícula online en 'www.upo.es/matricula'. No obstante, los resultados dados a conocer esta jornada son solo el inicio de un proceso de adjudicación que contempla dos adjudicaciones en total y cinco listas de resultas, en un calendario que se extiende hasta octubre, informa en un comunicado.

Por tanto, las notas de corte publicadas en esta primera asignación de plazas son meramente orientativas, e irán actualizándose conforme avanza el procedimiento que regula el acceso a los grados que se ofertan en el Distrito Único Andaluz

De este modo, el primer plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera está comprendido entre el 3 y el 9 de julio; la segunda adjudicación, el 16 de julio; el segundo plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera, del 16 al 20 de julio; las listas de resultas, a partir del 24 de julio, hasta un total de cinco que terminarán con la publicación de la última el 8 de octubre.

Los Grados y Dobles Grados que alcanzan las notas de corte más altas tras la primera adjudicación, como consecuencia del reducido número de plazas que se ofertan en la mayoría de estas titulaciones --algunas con menos de 25 plazas-- y de las calificaciones obtenidas por los futuros universitarios en la Prueba de Acceso a la Universidad son Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales (13,336; con 22 plazas); Doble Grado en Traducción e Interpretación en Francés y Relaciones Internacionales (12,928; con 12 plazas); Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales (12,845; con 17 plazas); Grado en Relaciones Internacionales (12,736; con 22 plazas); y Grado en Biotecnología (12,646; con 60 plazas).

La Universidad Pablo de Olavide oferta para el próximo curso en su campus 2.328 plazas de nuevo ingreso distribuidas en 24 grados y 16 dobles grados. Asimismo, la UPO cuenta con el centro adscrito San Isidoro que oferta para el próximo curso nueve grados y dobles grados, con 710 plazas en total. Las titulaciones más demandadas una vez sumadas todas las solicitudes son: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Grado en Derecho; Grado en Nutrición Humana y Dietética; Grado en Administración y Dirección de Empresas; Grado en Biotecnología y Grado en Trabajo Social.

Las titulaciones que han recibido un mayor número de solicitudes en primera opción de preferencia son: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales; Grado en Biotecnología; Grado en Relaciones Internacionales; Grado en Trabajo Social y Grado en Nutrición Humana y Dietética.