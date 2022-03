La UPO de Sevilla presenta un plan para dejar en 2023 a cero la lista de espera de los profesores acreditados

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha presentado a los sindicatos un plan de fortalecimiento de la plantilla con el que prevé que en 2023 la lista de espera del Profesorado Docente e Investigador (PDI) acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación (Aneca) quede a cero. Esta lista ha llegado a contar con 200 profesores en lista de espera para poder promocionar de categoría.

Según confirman fuentes de la institución académica a Europa Press, la UPO lleva "más de un año trabajando para reforzar la plantilla", teniendo en cuenta que los tiempos, y las leyes aprobadas y por aprobar, le apremian. De hecho, con las normativas actualmente en vigor, el profesorado laboral no puede superar el 40% del total de la plantilla, exigencia que la próxima Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a punto de iniciar su trámite parlamentario en el Congreso, incrementa al fijar que la plantilla universitaria debe estar compuesta por un 55% de profesorado funcionario y no más de un 20% de laborales a tiempo parcial.

La situación de la Olavide, en estos momentos, dista mucho de estos porcentajes, ya que la plantilla está comformada por un 31% de PDI funcionario y un 69% del PDI contratado. El profesorado docente e investigador a tiempo parcial supone el 47% del total, es decir, el doble de lo que plantea la LOSU. La Universidad explica que, tanto la imposición de una tasa de reposición cero con motivo de la crisis de 2010 y la "infradotación económica" --en estos momentos se está negociando el nuevo modelo de financiación tras una crisis abierta entre la Junta de Andalucía y las universidades andaluzas--, han llevado a "iniciar un debate sobre las medidas que debemos adoptar en un periodo de tres años para resolver esta situación".

En este sentido, una de las medidas negociadas ha consistido en lograr el beneplácito de la Administración regional y del resto de campus andaluces para la "cesión de tasa de reposición de cara a acelerar la promoción del PDI acreditado". "Solo este año, se ha acortado el tiempo de espera de siete a dos años y se ha reducido la lista en más de un 50%. Las previsiones son que el próximo año, esta lista de espera, que en algún momento superó los 200 nombres, haya desaparecido por completo", apuntan las fuentes consultadas.

En una nota de prensa, el sindicato CCOO ha señalado que el plan de fortalecimiento presentado "no mejora la calidad de la docencia en el grado" y ha exigido "negociar para mejorarlo". "No hemos recibido datos específicos sobre el impacyo de las propuestas en la plantilla ni tampoco datos sobre el estado financiero de la Universidad", ha sostenido. En última instancia, "tampoco se aprecia una apuesta contundente contra la precariedad del Personal Sustituto Interino (PSI), dado que el documento presentado no contempla su contratación a tiempo completo en todos los casos de baja por enfermedad, maternidad o paternidad, entre otros. No se concreta ningún avance en cuanto a la docencia mínima de 16 créditos", ha apostillado.