Urbanismo aprueba suspender el extra de edificabilidad a equipamientos privados e iniciar el cambio en PGOU

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha informado este miércoles de que el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha aprobado iniciar la modificación de un artículo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 2006, para eliminar el incentivo a la edificabilidad que se daba a las empresas privadas que construyeran determinados equipamientos --como residencias de estudiantes, ancianos o destinados a la sanidad-- al entender que ya se ha cumplido con el objetivo de incrementar ese tipo de edificios y que es necesario evitar "efectos indeseados como los producidos en algunas zonas de la ciudad".

En rueda de prensa, Muñoz ha explicado que este inicio de la tramitación, que tendrá que ser aprobada en el próximo pleno, incluye un suspensión cautelar o moratoria durante un año de ese artículo incluido en el PGOU, algo que "no supone que no se pueda construir ese tipo de equipamientos, sino que no contarán con esa edificabilidad extraordinaria".

El acuerdo, que ha salido adelante de forma prácticamente unánime, salvo por la abstención de Cs, supone el inicio de una consulta al respecto, preceptiva en cualquier modificación del PGOU, así como la puesta en marcha de la suspensión cautelar de este beneficio en cuanto a la edificabilidad para los nuevos proyectos que pretendieran acogerse a ese artículo.

Muñoz explica que ese artículo se incluyó en el PGOU aprobado en 2006 para favorecer el desarrollo de determinados equipamientos en la ciudad, pero "en estos 15 años se han desarrollado ya muchos, como los relativos a la tercera edad, equipamientos clínicos, de estudiantes o de otro tipo".

"En 2006 Sevilla era deficitaria y el incentivo era para favorecer una mayor edificabilidad para primar este tipo de inversiones frente a las meramente residenciales, teniendo en cuenta que en ese momento estaba la burbuja inmobiliaria", recuerda, poniendo en valor que la inversión estimada de construcción y de equipamientos en estos años ha sido de 450 millones.

Sin embargo, 15 años después, Muñoz entiende que ese tipo de incentivos del PGOU "ha cumplido su objetivo", mencionando la situación de espacios de la ciudad como la avenida de La Palmera, Manuel Siurot y Reina Mercedes. "Ha habido efectos indeseados en algunas zonas de la ciudad y se han desarrollado edificios que distorsionaban la imagen del entorno arquitectónico", concluye.