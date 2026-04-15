La US defiende que es "de sentido común" hacer ajustes mientras "llega el dato definitivo" de la financiación

Archivo - La nueva rectora de la US, Carmen Vargas (c); tras la toma posesión como primera rectora de la Universidad de Sevilla en sus 520 años de historia. A 12 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha defendido este miércoles que es "de sentido común" hacer ajustes presupuestarios por valor de 16 millones de euros mientras "llega el dato definitivo" de la financiación que dará la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía para 2026; un dato que la rectora considera necesario para elaborar el proyecto de presupuestos de 2026. Otras universidades públicas andaluzas han elaborado, sin embargos, sus cuentas sin conocer los fondos que van a recibir.

En este sentido, y después de que la Junta de Andalucía desvelara este pasado martes que la envolvente que está encima de la mesa para todo el sistema universitario andaluz es de 1.788,2 millones, a lo que se le podrían sumar 37,5 millones adicionales, la rectora de la Hispalense ha remarcado en declaraciones a los medios que confía en que "pronto" se alcance un "acuerdo". "Cuando tengamos claro lo que no da la Junta de Andalucía, determinaremos si hay que ajustar en grupo, etc". En cualquier caso, ha aclarado, se trata de "un ajuste presupuestario interno" con medidas "preventivas" que no están aún cerradas.

Carmen Vargas ha informado en el Consejo de Gobierno de este pasado martes que el plan de ajuste de 16 millones de euros que es necesario en la institución al tener prorrogado el presupuesto de 2025, donde el techo de gasto de personal es inferior para cubrir las obligaciones salariales de 2026 --subidas salariales aprobadas por el Gobierno central--, y al no estar cerrada con la Junta de Andalucía la envolvente que recibirá cada universidad pública en 2026, incluye desde cierre de centros por la tarde a menos contrataciones de profesorado laboral temporal y reducción de grupos, cuando sea posible, entre otras cuestiones.

Vargas ha reconocido la "inquietud" que existe entre la comunidad universitaria sobre la situación financiera de la US y ha defendido la necesidad de adoptar "medidas preventivas" hasta que sea posible elaborar un nuevo presupuesto con los fondos que reparta el "financiador" de los campus universitarios andaluces, que no es otro que la Junta de Andalucía. Sobre las negociaciones con la Junta, la rectora ha pedido a su Consejo de Gobierno "un voto de confianza" ya que las negociaciones, ha dicho, están "muy avanzadas".

Así, ha respondido a los avisos lanzados desde la parte sindical y de los representantes del profesorado, que ya han apuntado a "movilizaciones" y que han señalado que esperaban "más beligerancia" de la nueva rectora en esta materia en un momento que es "propicio", apuntando claramante a la campaña electoral por las autonómicas del próximo 17 de mayo. "¿Cómo y por qué hemos llegado a esta situación?", se ha preguntado la parte social, que ha criticado la paralización del pago del complemento autonómico y que ha advertido de que confía en que no se frenen las promociones de personal que están recogidas en el convenio colectivo, que "es sagrado".

Por su parte, la presidenta de la conferencia de decanos y directores, Inmaculada Murcia, ha expresado el "malestar" de la conferencia ante el planteamiento de reducción de grupos o de contratación de menos personal al entender, ha alertado, de que estas medidas "afectan a la calidad de la docencia" y "nos traen fantasmas del pasado, como aulas masificadas" e imposibilidad de realizar una evaluación continua. Por eso, han solicitado conocer los "criterios exactos" que ha seguido el Rectorado para poner encima de la mesa esta propuesta, a lo que la rectora ha respondido que se les harán llegar y que nada es definitivo. "Vamos a seguir trabajando" en un plan de ajuste que obliga a llevar al próximo Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria de 16 millones de euros.

La Junta de Andalucía ha señalado al anterior equipo rectoral de la Universidad de Sevilla (US), comandado por Miguel Ángel Castro, para explicar la necesidad de que la US tenga que hacer un plan de ajuste. A preguntas de Europa Press, la Consejería de Universidad ha explicado que la US recibió autorización en 2024 para destinar 4,9 millones de euros de remanente para un plan de inversiones y que en este concepto se gastaron ocho, según los números facilitados por la Junta. Esto resulta, siguiendo el razonamiento, en 4,5 millones demás "remanentes que se gastaron sin autorización". La Consejería sostiene que la US "deberá analizar de dónde viene el desfase" de 16 millones y el hecho de que haya informado a la Junta de 1,5 millones de euros de remanente de tesorería negativo en 2025. En 2023, tuvo un remanente de tesorería de 17 millones y ocho, en 2024.