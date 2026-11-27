Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha obtenido 50 ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU) en la convocatoria de 2025, lo que la sitúa como la tercera universidad española con mayor número de concesiones, únicamente por detrás de la Universidad Complutense de Madrid, con 57, y la Universidad de Granada (UGR), con 56.

Las 50 ayudas representan el 6,41% de las 780 concedidas en toda España y confirman la capacidad de la Universidad de Sevilla para impulsar la formación de investigadores y ofrecer oportunidades a quienes desean desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito académico y científico, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Hispalense.

La resolución supone, en palabras de la US, "una magnífica noticia para los jóvenes investigadores que han conseguido estas ayudas". "Para muchos de ellos comienza ahora una etapa decisiva, en la que podrán dedicarse al desarrollo de sus tesis doctorales, incorporarse a equipos de investigación y adquirir experiencia docente, dando sus primeros pasos hacia una carrera universitaria".

Las ayudas FPU, concedidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades mediante un procedimiento competitivo, constituyen uno de los principales instrumentos de apoyo a la formación predoctoral en España. Su concesión reconoce la trayectoria académica de los candidatos y facilita el desarrollo de nuevas investigaciones en las universidades españolas.

El resultado de la Universidad de Sevilla se enmarca, además, en el "buen comportamiento" del sistema universitario andaluz, que encabeza la clasificación nacional con 194 ayudas, el 24,87 % del total nacional. La institución considera "especialmente importante" que estos resultados sirvan también de estímulo para los estudiantes que están finalizando sus estudios de grado o máster y se plantean continuar su formación a través de la investigación.