La US pide a la Junta financiación "real, suficiente y estable" para "recuperar la estabilidad económica"

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, y el consejero de Universidad, Jorge Paradela, en el despacho de la rectora antes del inicio del acto de apertura oficial del curso 2026/2027. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha reclamado este sábado "desde la más estricta lealtad institucional" a la Junta de Andalucía una financiación "real, suficiente, estable y previsible" para "recuperar la estabilidad económica" no sólo de la institución hispalense sino de todo el sistema público universitario andaluz. "Cuando prácticamente todo un sistema termina un ejercicio con resultado presupuestario negativo --58 millones de euros en 2025--, debemos preguntarnos si estamos ante muchos problemas individuales de gestión o ante un problema de sistema".

En su primer discurso de apertura oficial de curso --con palabras de "solidaridad con Ceuta y con su ciudadanía" y con el campus ceutí que "atraviesa momentos difíciles"-- y ante el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, que también se estrena este sábado en los actos de apertura de curso, Carmen Vargas ha reconocido que la US "atraviesa en estos momentos una situación económica compleja", por lo que ha agradecido "la colaboración, comprensión y sentido de la responsabilidad" de la comunidad universitaria. Precisamente, con motivo de la inauguración del curso en el Paraninfo de la US, la Plataforma US por la pública ha protagonizado una concentración de protesta por los recortes --plan de ajuste de 16 millones que ha tenido que implementar la US para afrontar la situación--.

La rectora ha valorado el "hito importante" que supuso la aprobación de un modelo de financiación, pero "su aplicación no ha ofrecido hasta ahora la suficiencia y la transparencia que el sistema necesita" para "planificar, renovar plantillas, impulsar la investigación y modernizar las infraestructuras". No obstante, Vargas ha querido dejar claro que esta "reivindicación" --que se repite curso tras curso en todos los Rectorados andaluces-- viene "acompañada del compromiso con una gestión eficiente, transparente y responsable, y con una mejor planificación de los recursos humanos".

En alusión directa al consejero, la US ha remarcado su intención de afrontar "esta nueva etapa con voluntad de diálogo, lealtad institucional y cooperación, y con el convencimiento de que compartimos un objetivo común: seguir construyendo un sistema universitario público fuerte y comprometido con el progreso de Andalucía". En este punto, ha valorado la "nueva configuración de la Consejería, que nos ofrece una oportunidad para poner nuestro conocimiento al servicio de Andalucía". "La Universidad pública no es un gasto sin retorno para Andalucía sino que contribuye a construir una Andalucía mejor", ya que "por cada euro transferido por la Junta, la US genera 6,2 en su entorno".

Junto al reto de "recuperar la estabilidad económica sin renunciar a las políticas que nos han permitido llegar hasta aquí, reformulándolas cuando sea necesario", la rectora ha detallado cinco retos más para el curso 2026/2027. En primer lugar, "mantener a las personas, trabajando en la estabilización y promoción de las plantillas, garantizando el relevo generacional, el bienestar, la conciliación y la acción social". A continuación, Carmen Vargas ha puesto el acento en la adaptación de la oferta académica a las "necesidades del futuro"; en tercer lugar, "seguir fortaleciendo la docencia y la investigación" para lo que "pondremos en marcha nuevos planes propios y una nueva estructura de transferencia y emprendimiento".

Igualmente, la US se compromete a "modernizarse" usando para ello "el desarrollo estatutario, uno de los grandes hitos del curso", a fin de adaptar la norma a la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA); así como "avanzar en simplificación administrativa, administración electrónica y transformación digital, junto con una agenda de Inteligencia Artificial para la docencia, investigación y docencia", así como en un plan plurianual de infraestructuras. El quinto reto del curso es "abrir todavía más la Universidad de Sevilla al mundo y a la sociedad", con una agenda en la que destaca este curso la participación de la US en las actividades programadas con motivo del centenario de la Generación del 27.