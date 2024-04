La US (Sevilla) reúne a expertos para abordar la LOSU y confía en aprobar la reforma del Estatuto a final de 2024

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas 'Los retos de la LOSU', organizadas por la Universidad de Sevilla (US), inmersa desde hace semanas en el proceso de reforma de sus Estatutos para adaptarse precisamente a la nueva ley, reúnen desde este lunes y hasta el próximo martes en el Paraninfo de la US a docentes y cargos académicos de diversas universidades españolas. En este acto, el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ha insistido en el calendario de trabajo con respecto a la reforma por lo que ha confiado en tenerla aprobada antes de que acabe este año.

El rector de la US ha mostrado su rechazo al texto de la nueva ley. En primer lugar, ha lamentado que la LOSU no sea fruto de un "pacto de Estado". Además, ha insistido en que la financiación es "insuficiente" y ha defendido que este punto debería haber sido el fruto de un "acuerdo entre todas las comunidades autónomas" para ofrecer así "más garantías de éxito", ha recogido la US en una nota de prensa.

Castro también ha recalcado que, a su entender, "la LOSU no identifica los actuales problemas de la comunidad universitaria y, por tanto, no propone las soluciones adecuadas". Por último, y como también ha destacado en su intervención el rector de la UPO, Francisco Oliva, "se malinterpretan los conceptos de autonomía universitaria y desregulación", lo que da como resultado una "falta de un marco legal para afrontar ciertas realidades de la vida universitaria".

El rector de la US ha expresado que "no es la mejor ley que podíamos tener, pero era necesaria". Por ello, ha insistido en que "la Universidad de Sevilla va a sacarle el máximo partido a la LOSU" y ha recordado en este sentido el proceso de reforma del estatuto en el que ya se encuentra inmersa la US. Precisamente, estas jornadas se enmarcan dentro del proceso puesto en marcha por la US para la reforma del Estatuto y su adaptación a la nueva legislación.

Como ha explicado la organizadora de la cita, la profesora Concha Horgué, se trata de que la comunidad universitaria de la US conozca el nuevo contexto legal para que pueda participar en la elaboración del nuevo Estatuto. Después de la sesión inaugural, que ha servido de introducción, las jornadas se dividen en bloques temáticos, dedicados a la gobernanza y organización universitaria, la actividad universitaria (docencia, investigación y transferencia) y la comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PTGAS).

El acto de inauguración ha contado con la participación del secretario general de Universidades del Gobierno de España, José Manuel Pingarrón; el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera; el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, que ha actuado también en calidad de representante de la CRUE; y la profesora de la US Concha Horgué, organizadora del evento y delegada del rector para el Seguimiento de la Política Universitaria y la Elaboración del Estatuto.

Pingarrón ha asegurado que existe un "compromiso explícito de financiación" por parte del Gobierno, que se ha fijado el objetivo del 1% del PIB nacional para el año 2030. Propone, igualmente, una carrera académica "clara y estable", con el objetivo de que el personal investigador consiga la estabilidad en un periodo de diez a doce años después de iniciar su tesis doctoral. Incluye, además, un título dedicado especialmente a la internacionalización.

En este sentido, también ha destacado el reconocimiento de todas las agencias nacionales de calidad, lo que permitirá al personal docente e investigador moverse por las distintas comunidades autónomas con el reconocimiento obtenido en su comunidad de origen. Apuesta por la formación a lo largo de la vida, respondiendo a la demanda de la Unión Europea de que un 75% de la población entre 25 y 60 años haya participado en un programa formativo en los últimos cuatro meses y, en este aspecto, ha destacado la importancia de la implantación de las microcredenciales.