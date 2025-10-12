Utrera (Sevilla) centra su Plan de Vivienda en las VPO, el alquiler asequible y en incrementar el parque público

UTRERA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera ha aprobado esta semana, de forma definitiva, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2025-2029, el documento que permitirá planificar las políticas de vivienda del municipio para los próximos años dentro del marco de la Ley Andaluza de Vivienda y el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 de la Junta; y lo ha hecho con los votos a favor del equipo de gobierno (PP-Utrera+) y la abstención del PSOE.

El citado plan tiene entre sus objetivos primordiales la promoción del alquiler asequible y la ampliación del parque público de viviendas, así como la movilización de suelos y el fomento de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).

El documento recoge también la necesidad de rehabilitar y regenerar barrios, especialmente aquellos más degradados; el desarrollo de programas de ayuda y acompañamiento social y la creación de una unidad técnica de gobernanza y evaluación para el seguimiento del mencionado plan.

La delegada de Vivienda, Isabel González, destaca el trabajo que se ha llevado a cabo y la importancia de poder contar ya con este documento, "que nos servirá como hoja de ruta en materia de política de vivienda, permitiéndonos acceder a ayudas públicas, actualizar el diagnóstico de necesidades y orientar futuras actuaciones de vivienda pública y suelo".

González Blanquero asegura que desde la llegada al Gobierno municipal se está trabajando en dotar al Ayuntamiento de herramientas que, "aunque inicialmente no sean cuestiones que parezcan tener una gran incidencia pública, sin embargo, resultan fundamentales para el funcionamiento y los servicios que se prestan a los ciudadanos".

La aprobación de este Plan Municipal de la Vivienda y el Suelo, al igual que los contratos mayores que se han gestionado para la prestación de servicios, eran "asignaturas pendientes" que ya "son realidad gracias a la gestión y a la responsabilidad del gobierno PP-Utrera+".

Sobre la abstención del Partido Socialista, la delegada afirma que "resulta difícil entender que se pongan trabas o se realicen declaraciones grandilocuentes, cuando lo cierto es que el PSOE no ha mostrado interés en materia de vivienda en ningún momento; basta ver cómo durante sus ocho años de gobierno no se hizo ni una sola vivienda pública en Utrera".

González Blanquero recuerda que el PSOE no solo se abstuvo en la aprobación inicial --y ahora en la aprobación definitiva en el Pleno--, "sino que esperó hasta el último día para presentar alegaciones, curiosamente, el mismo día que desde Diputación se nos exigía tener el plan aprobado para poder optar a una subvención".

De esas alegaciones presentadas por el Grupo Socialista se han tenido en cuenta "algunas", que se han incorporado al plan, tal como subraya la concejala.

A partir de ahora, este plan municipal se remitirá a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía para su registro y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia Municipal.

La aprobación de este documento es uno de los preceptos que establece La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, que recoge que todos los municipios deben tener un PMVS en el que se fijen las necesidades de vivienda de cada localidad, los objetivos, las medidas para satisfacerlas y los recursos disponibles.