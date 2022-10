Valero (IU) señala que los restos de Queipo de Llano siguen en la Macarena por culpa de PSOE y PP

CÓRDOBA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha avisado este viernes desde Córdoba que la exhumación de los restos del "genocida" general golpista Gonzalo Queipo de Llano "tienen que salir" ya de la Basílica de la Macarena, en Sevilla, algo que, en cualquier caso, "llega muy tarde y lo hace gracias a la presión popular del movimiento memorialista", pues, "durante años", el PSOE "miró para otro lado" y el PP se posicionó "en contra" de exhumar los restos.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Valero ha destacado que es a este movimiento al que "hay que reconocer el esfuerzo denodado" para lograr la exhumación de los restos de Queipo de Llano, que también se debe "a que la izquierda está en el Gobierno central, porque durante años, con gobiernos del PSOE en Andalucía", dicho partido "miró para otro lado y no quiso afrontar esto", mientras que "el PP, no es que no quisiese afrontarlo, sino que se puso en contra, incumpliendo la Ley de Memoria de Andalucía".

Por eso, según ha insistido, "ha tenido que ser en este caso el Gobierno central, porque está la izquierda en ese gobierno, la que al final ha propiciado que los restos de un genocida salgan de ese lugar de culto privilegiado", y ello se tiene que producir "ya", puesto que "han recibido la misiva del Gobierno central y, por lo tanto, no hay tiempo que perder".

En consecuencia, en IU están "expectantes" y "vigilantes" para que así sea y, de hecho, Valero ha recordado que "el próximo 6 de noviembre habrá concentraciones en Sevilla" para reclamar dicha exhumación, y mientras tanto "el movimiento memorialista e IU, por la parte que nos toca, vamos estar muy vigilantes para que aquí no se mire para otro lado como se lleva haciendo desde hace décadas", porque "ya hay una resolución que es clara y meridiana, y los restos de este genocida tienen que salir de la Macarena".