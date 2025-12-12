Vargas se estrena como rectora de la US (Sevilla) defendiendo la unidad, los valores europeos y financiación "justa"

La rectora de la US, Carmen Vargas, recibe el bastón de mando de la institución de manos del rector saliente Miguel Ángel Castro y en presencia del consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

A las 12,53 horas del viernes 12 de diciembre de 2025, la Universidad de Sevilla (US) ha hecho "historia con mayúsculas" al investir a la catedrática Carmen Vargas (natural de Sanlúcar la Mayor y la primera de su familia en ser universitaria) como la primera rectora de la institución en sus 520 años de existencia.

Una vez con los atributos de rectora (medalla, birrete negro y bastón de mando, todos ellos recibidos del rector saliente Miguel Ángel Castro), Carmen Vargas se ha estrenado en el Paraninfo del Rectorado con un discurso en el que ha defendido la unidad, los valores europeos y una financiación "justa" desde la "lealtad institucional" para la US.

La flamante rectora se ha declarado una "firme europeísta" frente a los discursos que vienen "desde el otro lado del Atlántico" porque son "valores fruto de la libertad y no del miedo". Ha expuesto los tres principios que guiarán sus seis años de mandato tras imponerse en la segunda vuelta de unas elecciones a sufragio universal ponderado --rescatado en la US por mandato de la Ley Orgánica del Sistema Universitario-- y que serán: "servir, escuchar y unir".

Tras mencionar su lema de campaña --'La universidad que nos une'--, Carmen Vargas ha detallado su "visión" para la US: una institución pública de carácter generalista; "rica en valores europeos"; en la que se cultive el pensamiento crítico; sostenible económicamente; simplificada en su gestión; con carreras académicas para los profesores e investigadores y con carreras profesionales para el personal técnico y de administración; y en la que se fomente el teletrabajo, las microcredenciales y el desarrollo local y regional.

"Esta visión no es una mera declaración de intenciones", ha subrayado. Es una visión plasmada en 1.500 medidas que conforman un proyecto "ambicioso" para seis años. Ha remarcado que la Universidad de Sevilla será "una aliada leal" con las administraciones pero con "voz firme" en la defensa del sistema público. Por ello, ha reclamado al Gobierno, como su antecesor y los rectores de las universidades públicas andaluzas --seis de ellos presentes en el acto de toma de posesión--, el 1% del PIB para universidades; y a la Junta, "alcanzar una financiación justa".

Carmen Vargas ha recogido así, además de los atributos de rectora, las reclamaciones de Castro y de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), que ha recordado recientemente que al Presupuesto de 2026 para Andalucía le "faltan" 20 millones de euros para garantizar la "suficiencia financiera". Además, está pendiente el cierre del segundo reparto del modelo de financiación, que el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha confiado en que se cierre la próxima semana.

El Paraninfo estaba completo --Castro ha pedido disculpas por no poder acoger en este espacio a todos los asistentes al acto, que han sido situados en el exterior en "sillas no muy cómodas"--, con representación civil, académica, militar y religiosa. Antes del discurso de la nueva rectora, Gómez Villamandos ha tomado la palabra para incidir en que "queremos caminar juntos para llegar a acuerdos en los que siempre unos y otros se dejan cosas en el cajón".

El rector saliente ha agradecido al sistema público universitario andaluz la "unión y fortaleza" demostrada en los últimos tiempos y ha emplazado a los rectores a "defender la autonomía universitaria y la igualdad de oportunidades". Ha pedido "cuidar y respetar" a la universidad como institución y ha asegurado que la US "se queda en las mejores manos".

Entre los asistentes, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente de Alumni, Alfonso Guerra; la presidenta del Consejo Social de la US, Concha Yoldi; los rectores de la US Miguel Florencio, Joaquín Luque y Antonio Ramírez de Arellano; el presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona; y el presidente de la Cámara de Cuentas, Alejandro Cardenete, entre otros.