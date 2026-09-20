Varias personas asistidas por los sanitarios al incendiarse un ático en Écija (Sevilla)

Imagen de archivo de sanitarios del 061 - 112

ÉCIJA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Varias personas han precisado asistencia sanitaria tras producirse la madrugada de este domingo un incendio en un ático de la localidad sevillana de Écija.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, sobre las 2,00 horas han recibido el aviso de un incendio en un ático situado en la calle Campana.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado los Bomberos, la Policía Local, la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los servicios médicos desplazados al lugar han confirmado que varias personas han necesitado asistencia sanitaria a causa de este suceso.