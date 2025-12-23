Varios heridos leves tras la colisión de un autobús con un camión en la Avenida Luis Montoto de Sevilla

Accidente en la Avenida Luis Montoto Sevilla - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La colisión de un autobús de línea con un camión este martes en la Avenida Luis Montoto, a la altura de la calle Juan Antonio Cavestany, en Sevilla ha provocado varias personas heridas, todas ellas leves, según han confirmado fuentes municipales.

El 112 ha recibido a las 11,25 horas el primer aviso del accidente, desplazándose al lugar efectivos de la Policía Local y personal sanitario.

En la zona hay activados a esta hora diferentes desvíos de tráfico por el accidente que ha dejado el autobús "empotrado en un local". A la espera de conocer el balance de heridos, fuentes municipales y del 112 han indicado que podrían haberse visto afectados más vehículos que transitaban por la vía.