Varios heridos leves tras la colisión de un autobús con un camión en la Avenida Luis Montoto de Sevilla

Accidente en la Avenida Luis Montoto Sevilla
Accidente en la Avenida Luis Montoto Sevilla - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Actualizado: martes, 23 diciembre 2025 13:06
SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La colisión de un autobús de línea con un camión este martes en la Avenida Luis Montoto, a la altura de la calle Juan Antonio Cavestany, en Sevilla ha provocado varias personas heridas, todas ellas leves, según han confirmado fuentes municipales.

El 112 ha recibido a las 11,25 horas el primer aviso del accidente, desplazándose al lugar efectivos de la Policía Local y personal sanitario.

En la zona hay activados a esta hora diferentes desvíos de tráfico por el accidente que ha dejado el autobús "empotrado en un local". A la espera de conocer el balance de heridos, fuentes municipales y del 112 han indicado que podrían haberse visto afectados más vehículos que transitaban por la vía.

