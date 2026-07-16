Una vecina del barrio de San Pablo en Sevilla consigue 200.000 euros al contado con un Rasca de la ONCE

La vendedora de cupones de la ONCE Galina Kaplansyaka sujeta los rascas del juego 'Palabras Ganadoras'. - LA ONCE

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una vecina del barrio de San Pablo de Sevilla ha ganado 200.000 euros al contado con el Rasca 'Palabras Ganadoras' de la ONCE, el mayor premio de esta modalidad de juego activo.

Según ha precisado la ONCE en un nota de prensa, la suerte ha sido dada por Galina Kaplansyaka, quien cumplirá este mes de agosto un año como vendedora de la ONCE, algo que ha señalado que le "ha cambiado la vida". De origen ruso y con 25 años, Galina ha detallado que nunca había trabajado de cara al público, hasta que un accidente laboral en la hostelería la condujo hasta su oficio actual, que le ha permitido mantener contacto diario con "el cariño y respeto de los clientes", quienes "siempre dan los buenos días" y preguntan por ella.

Si bien la vendedora rusa ha reconocido no tener "ni la menor idea" sobre la identidad del cliente premiado, ha precisado la satisfacción que le produce haber podido "ayudar a alguna persona" con la venta del rasca que "le habrá venido estupendo en pleno verano".

Al hilo, la ONCE ha detallado que 'Palabras Ganadoras' es un "divertido juego de palabras donde cada letra puede acercar al premio máximo de 200.000 euros", de manera que el jugador deberá descubrir las 14 letras ganadoras y buscarlas en 'Tus palabas'. Un juego que, según la organización, "ofrece diferentes combinaciones de letras y premios, con muchas oportunidades de ganar".

Este viernes 17 de julio, el Eurojackpot ofrecerá un bote de 40 millones de euros, mientras que el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sorteará un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.