Vecinos de Espartinas (Sevilla) recogen 5.600 firmas para reclamar mejoras en el servicio de autobús: "Es ineficiente"

Recogida de firmas en Espartinas (Sevilla) para mejoras en servicio de autobús. - AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS

ESPARTINAS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), la Plataforma de Accesibilidad y Movilidad de Espartinas y la Plataforma Espartinas Bus han anunciado que registrarán 5.600 firmas de vecinos en aras de reclamar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla mejoras en el servicio de autobús que actualmente tiene la localidad. Según el Consistorio, el servicio muestra "claras insuficiencias" para atender a la población actual.

"Llevamos más de seis años trabajando y solicitando que el Consorcio de Transporte mejore el servicio de autobuses de Espartinas. Este es un servicio que se creó hace más de 20 años, cuando Espartinas tenía una población de 5.000 habitantes. Hoy, Espartinas ha crecido, tenemos más de 17.000 habitantes y tenemos previsión de seguir creciendo", ha enmarcado en declaraciones a Europa Press la alcaldesa de la localidad, Cristina Los Arcos.

En este sentido, ha calificado el servicio que se encuentra actualmente disponible como "ineficiente e insuficiente". Asimismo, ha advertido de que "los jóvenes no pueden llegar a sus clases a tiempo porque los autobuses muchas veces no paran o vienen con retraso y llegan tarde".

La misma situación, según la edil, atraviesan los trabajadores o las personas mayores, que dependen de este transporte para poder acceder a sus citas médicas y lugares de empleo.

Además, ha señalado que los fines de semana el servicio tampoco responde a las necesidades de la población. "Necesitamos un mayor horario, especialmente durante la madrugada, porque los jóvenes tienen serias dificultades al intentar volver desde Sevilla tras el ocio nocturno", ha añadido al respecto.

Los Arcos ha subrayado el "hartazgo" de la población y ha destacado que la entrega de firmas coincide con la tramitación de una nueva licitación del servicio, por lo que ha reclamado que "se tengan en cuenta las necesidades reales de Espartinas".

El registro de las firmas se realizará el martes 20 de enero, a las 11,30 horas, en las oficinas del Registro del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, ubicadas en la Estación de Autobuses de Plaza de Armas.