Vecinos de Utrera (Sevilla) denuncian "plagas y riesgo estructural" en una antigua fábrica junto a un colegio

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones vecinales de La Fontanilla, La Gordilla y Los Dolores de la localidad de Utrera (Sevilla) han reiterado su "malestar y preocupación" por la situación de "abandono, insalubridad y riesgo estructural" de la antigua fábrica 'La Utrerana', situada en la avenida de La Fontanilla, en una zona rodeada de viviendas y junto al colegio del barrio.

Según han declarado las asociaciones en una nota de prensa, el pasado 29 de julio los vecinos denunciaron formalmente ante el Ayuntamiento de Utrera el "estado estructural de la fábrica visiblemente ruinoso, con cubiertas parcialmente derrumbadas", además de "numerosos casos de picaduras de insectos en personas --especialmente niños-- y mascotas, aparición de garrapatas en patios y jardines, así como avistamientos frecuentes de ratas de gran tamaño e incluso serpientes en las proximidades de la fábrica"

Ante esta situación, han declarado que "la presencia de estas plagas y otros focos de riesgo sanitario se ha convertido en un problema crónico que afecta a la salud y la convivencia desde hace años", y que "quieren confiar en la receptividad y celeridad del Ayuntamiento", porque de no adoptarse medidas efectivas, "se verán en la obligación de acudir al Defensor del Pueblo Andaluz".

Asimismo, los afectados han asegurado que "esta no es la primera vez que piden soluciones al Ayuntamiento". Entre los antecedentes han citado "las solicitudes presentadas ante la Delegación de Sanidad en abril de 2025, la plaga de pulgas que afectó al en 2016, referencias recogidas en actas de plenos municipales y diversos reportajes periodísticos que, desde 2021, han documentado el deterioro progresivo de la fábrica".

Igualmente, en la denuncia presentada por los vecinos han requerido al Consistorio una inspección y limpieza inmediata; el cerramiento seguro del perímetro; la desratización y desinsectación profesional; la adopción de medidas estructurales y de seguridad; la apertura de un expediente sancionador contra los responsables del inmueble y que la institución acuse recibo de esta denuncia e informe por escrito, en el plazo máximo de 30 días, de las actuaciones programadas para cumplir lo solicitado.

EL AYUNTAMIENTO "TOMA MEDIDAS"

En el ámbito institucional, la delegada de Sanidad y alcaldesa accidental de Utrera, Consuelo Navarro, mantuvo el pasado 6 de agosto una reunión con la propiedad de la fábrica de piensos ubicada en la barriada para abordar "la proliferación de roedores y la solución que desde la empresa van a plantear al almacenamiento del grano".

Según Navarro, el encuentro fue "muy positivo" y concluyó con el compromiso de "retirar en un plazo aproximado de diez días todo el acopio de grano que actualmente se encuentra en las zonas externas, trasladarlo al interior y limpiar los terrenos, que quedarán cubiertos con albero".

Igualmente, la delegada afirmó que la empresa "ya ha comenzado una campaña de desratización en sus instalaciones" y que, paralelamente, "el Ayuntamiento ha iniciado tratamientos en las barriadas de La Fontanilla, La Gordilla y Los Dolores". La propia edil supervisó las labores, asegurando que "los tratamientos se producirán con la frecuencia que sea necesaria" y que se exigirá a la empresa "todos los cambios que sean necesarios para que el almacenamiento de grano no sea externo".

Por otro lado, la alcaldesa accidental aprovechó también para pedir la colaboración ciudadana y recordar que "no se pueden tener bolsas de basura depositadas en el suelo fuera del horario y de los contenedores, porque con eso estamos siendo un reclamo para estos animales, además de ensuciar la ciudad y fastidiar al resto de los vecinos. Todos tenemos derechos pero también obligaciones".

Ante esta situación, la Federación de Asociaciones Vecinales de Utrera (UTER) ha respaldado "sin reservas" las reivindicaciones de los vecinos y ha calificado de "claramente insuficientes" las respuestas dadas hasta ahora por el Ayuntamiento y la empresa propietaria.

A juicio de la federación y los vecinos, las soluciones se han limitado a "un plan de choque contra las ratas y algunas medidas básicas de limpieza" que no abordan "la raíz de un problema que lleva décadas afectando gravemente a la salubridad y seguridad de la zona".

Para UTER, "no se trata de una situación puntual ni pasajera, sino de un problema estructural que requiere soluciones reales, integrales y urgentes". También han añadido que es "especialmente preocupante" la proximidad de la fábrica "en ruinas" a un centro escolar, "lo que agrava los riesgos para la seguridad de menores y residentes en general".

Por otra parte, la federación ha rechazado lo que "interpreta como intentos de responsabilizar indirectamente a la ciudadanía de la presencia de plagas". Según han declarado, "la mayoría del vecindario mantiene un comportamiento ejemplar, pero se ve obligada a convivir con escombreras y estructuras industriales deterioradas que son el verdadero foco del problema".

RECOGIDA DE FIRMAS

En esta línea, UTER se ha sumado a la campaña de recogida de firmas que las asociaciones han puesto en marcha para instar al Ayuntamiento a actuar "de manera inmediata" frente al "abandono del inmueble", y ha animado "a toda la ciudadanía utrerana a participar activamente en esta iniciativa, como muestra de solidaridad y compromiso con unos barrios que merecen soluciones ya", han indicado.

Finalmente, y pese a las actuaciones municipales, las asociaciones vecinales y UTER insisten en que la situación de la antigua fábrica 'La Utrerana' "no se resolverá con medidas superficiales y es necesaria una intervención de mayor alcance, sostenida en el tiempo". "Hablamos de salud, dignidad y seguridad para nuestros barrios, no solo de higiene o imagen urbana", han concluido.