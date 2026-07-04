La Velá de Santa Ana 2026: fechas, conciertos y actividades en el barrio sevillano de Triana

Archivo - Velá de Santa Ana en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILA - Archivo

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Velá de Santa Ana, que tendrá lugar entre el 14 y 26 de julio, acogerá este año 2026 actividades culturales, deportivas, tradicionales y musicales repartidas por distintos espacios emblemáticos de Triana.

La programación comenzará el 14 de julio con la inauguración de la exposición fotográfica 'Triana y su gente, retrato de un barrio', del fotógrafo Juan Romero Prieto, que permanecerá abierta hasta el 31 de julio en el Centro Cívico Las Columnas, ofreciendo un recorrido visual por la esencia y el carácter humano del barrio.

Los días 15 y 16 de julio, el Colegio San Jacinto acogerá un Corral de Comedias. Además, el día 16 se celebrará el encuentro cultural 'De la Pasión a la Velá: la palabra compartida', en el salón de actos de la Casa Hermandad de la Estrella, con la participación de José María Rubio Rubio y José Antonio Rodríguez Benítez, pregoneros de la Semana Santa de Sevilla y de la Velá de Santa Ana, respectivamente.

Las primeras jornadas incluirán también algunas de las tradiciones más arraigadas del barrio, como la procesión de la Virgen del Carmen, el 17 de julio; un torneo de petanca y el descubrimiento de una cerámica en la Escalerilla del Tagüa, el 18 de julio; así como un acuatlón en el entorno del Altozano y el río Guadalquivir, el 19 de julio.

A partir del 20 de julio, el protagonismo recaerá en la programación deportiva, que reunirá competiciones de balonmano playa, fútbol 7 sénior, fútbol 7 para mayores de 50 años, fútbol 11 de veteranos, fútbol sala masculino y femenino, walking fútbol en categorías masculina y femenina, pádel masculino, pickleball, dominó, social running, un concurso de pesca y la tradicional Cucaña, que volverá a celebrarse del 22 al 26 de julio en la zapata de la calle Betis. La programación deportiva incluirá además la Regata Nocturna de Triana en el río Guadalquivir.

La programación cultural continuará con un ciclo de conferencias en el Mercado de Triana dedicado a la historia y al patrimonio del barrio. El 22 de julio, José Fernández López, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, ofrecerá la conferencia 'Triana en la pintura: la pintura en Triana'; el 23 de julio, Pedro M. Martínez Lara abordará 'Arquitectura y regionalismo en Triana'; y el 24 de julio, Aníbal González Serrano impartirá la conferencia 'Aníbal González Álvarez-Ossorio y Triana', profundizando en la relación del célebre arquitecto con el barrio.

Las noches del Altozano volverán a convertirse en el gran escenario de la Velá. El 21 de julio tendrá lugar el tradicional pregón, que este año pronunciará Jesús Pozuelo.

El 22 de julio actuará Luitingo, acompañado como artista invitado por El Charro de Triana. El 23 de julio llegará el espectáculo '50 años de Cantores', con el que Cantores de Híspalis celebrarán su medio siglo de trayectoria artística.

El 24 de julio se rendirá homenaje al Nano de Jerez con una gran noche flamenca en la que participarán Montse Cortés y La Tana al cante, José Acedo y El Perla a la guitarra y Antonio Pollito al baile. La velada se completará con un toque de compás protagonizado por el propio Nano de Jerez junto a José Méndez y Manuel Junquera.

El 25 de julio se celebrará el espectáculo 'Las Nietas de Santa Ana', dedicado al talento femenino vinculado a la tradición musical del barrio y protagonizado por Silvia Pantoja, Rocío Díaz, La Flaka y Pilar Astola.

La Velá concluirá el 26 de julio con la Gala de los Trianeros, en la que se hará entrega de los galardones, seguida del tradicional espectáculo de fuegos artificiales y del fin de fiesta con la actuación del grupo Los Alpresa.