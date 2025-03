La Velada del Año V de Ibai Llanos en Sevilla: todos los combates, participantes y fechas claves

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La V Velada del Año del popular 'streamer' Ibai Llanos tendrá lugar el próximo sábado 26 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Esta será la primera edición nocturna, además de ser la primera vez que el evento se traslada a Andalucía.

El propio Ibai Llanos ha anunciado en la presentación del evento, seguida por Europa Press, que el cambio de horario se debe a las altas temperaturas de Sevilla en esa época del año. En concreto, el evento comenzará a partir de las 20,00 horas y finalizará a las 2,00 horas, aunque podría extenderse hasta las 3,00 horas. Todo depende de cómo se desarrollen los enfrentamientos.

El streamer ha confirmado que se han hecho gestiones para garantizar que los asistentes puedan regresar a sus hogares de manera "fácil y cómoda" utilizando el transporte público. Además, ha señalado que, para la fiesta previa al evento, se instalarán toldos con el fin de proporcionar sombra a quienes lleguen al estadio varias horas antes.

¿QUIÉNES COMBATIRÁN EN 'LA VELADA'?

Asimismo, Ibai ha revelado la lista de participantes que formarán parte de esta primera edición nocturna. En total, 'La Velada' contará con siete combates, dos de ellos femeninos. Los enfrentamientos que tendrán lugar sobre el ring serán los siguientes: Pereira vs. Rivaldios, Perxitaa vs. Gaspi, Abby vs. Roro, Andoni vs. Carlos Belcast, Alana vs. Arigeli, ViruZz vs. Tomás Mazza y TheGrefg vs. WestCOL.

Aún no se ha anunciado la fecha de venta de entradas para asistir a este evento ni los artistas que participarán. La presentación del evento ha sido seguida por más de 800.000 personas a través del stream emitido en la plataforma Twitch el lunes.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha celebrado la elección del Estadio La Cartuja en Sevilla para la celebración de la quinta edición de la Velada del Año, al tiempo que ha destacado que "Ibai Llanos también hace que el mundo mire al Sur".

En su cuenta de la red social 'X', consultada por esta agencia, Moreno ha compartido la noticia anunciada por el propio Ibai durante el streaming de la presentación del evento. Esta será la primera vez que la cita, "uno de los mayores eventos de entretenimiento en streaming", se celebre en el territorio andaluz.