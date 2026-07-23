La Velada del Año VI de Ibai Llanos llega este sábado a Sevilla con "un guiño sorpresa a Andalucía"

Archivo - Vista general durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Velada del Año VI 2026 se celebra este sábado, 25 de julio, por segundo año consecutivo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, donde un total de 20 creadores de contenido se subirán al ring para disputar diez combates, entre ellos los andaluces IlloJuan y Fabiana Sevillano. La cita reunirá además a artistas nacionales e internacionales como Juanes, Anuel AA o Bad Gyal y contará con "un guiño andaluz" como sorpresa que, según la organización, hará que los andaluces "se sientan muy orgullosos".

Así lo ha desvelado la responsable de artistas del evento, Nani Ocampos, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha destacado que el equipo está "muy agradecido" por volver a celebrar el evento en el estadio sevillano. Según ha explicado, La Cartuja fue elegida por su gran capacidad, por las facilidades que ofrece para el montaje y porque la normativa permite prolongar el espectáculo más que en otras ciudades. "El evento luce mejor de noche y una parte muy importante de nuestra audiencia está en Latinoamérica, por lo que ese horario nos cuadra mucho mejor", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que el público andaluz "es muy pasional y se vuelca mucho con el evento". En este sentido, ha señalado que, unido a las prestaciones del Estadio de La Cartuja, hizo que "la experiencia del año pasado fuera muy buena y por eso hemos repetido". También ha indicado que, aunque la mayoría de los asistentes son andaluces, el evento atrae a numerosos espectadores de fuera de la comunidad.

De este modo, tanto el público que asista al evento como quienes lo sigan por streaming podrán disfrutar a partir de las 19,00 horas de diez combates, cinco femeninos y cinco masculinos. En la categoría femenina figuran la tiktoker sevillana Fabiana Sevillano y la presidenta del club Atlético Parceras de la Queens League Américas, 'La Parce'; la streamer Alondrissa frente a la youtuber Angie Velasco; las creadoras de contenido Natalia MX y Clersss; las influencers Marta Díaz y Tatiana Kaer; y Rivers y Roro, que volverán a subirse al ring tras participar en ediciones anteriores.

En los combates masculinos, Viruzz disputará su quinta Velada y se enfrentará a Gero Arias. También medirán sus fuerzas los artistas Kidd Keo y Lit Killah, que cambiarán los escenarios por el cuadrilátero. Asimismo, Fernanfloo buscará repetir la victoria que logró en la tercera edición frente a Yo Soy Plex, vencedor de la cuarta, mientras que IlloJuan se enfrentará a TheGrefg en uno de los duelos más esperados de la noche, con el malagueño tratando de destronar al vigente campeón.

En este contexto, Ocampos ha explicado que IlloJuan y Fabiana estuvieron presentes en los planes de la organización desde el inicio de esta edición. "El público andaluz es muy pasional y estoy segura de que se va a volcar con ellos", ha afirmado. A su juicio, la clave del éxito de La Velada reside en "la conexión de las comunidades con los creadores que participan".

"POSIBLEMENTE SALGAN MUCHOS MÁS CREADORES DE ANDALUCÍA"

En este sentido, ha destacado el crecimiento que está experimentando Andalucía en el ámbito de la creación de contenido y ha asegurado que "posiblemente salgan muchos y muy buenos creadores de Andalucía". Asimismo, ha subrayado que perfiles como los de IlloJuan y Fabiana "siempre son bienvenidos en La Velada".

Respecto a la infraestructura de esta edición, ha explicado que el evento contará con un escenario de 360 grados que estará en movimiento durante las actuaciones musicales. Además, ha avanzado que la organización "siempre guarda alguna sorpresa" que se desvelará durante la cita.

El cartel musical estará integrado por Juanes, Anuel AA, Yandel, Lucho RK, La Pantera y Bad Gyal. Según Ocampos, el objetivo es reunir artistas de distintos géneros y generaciones para ofrecer un espectáculo concebido como "un evento familiar". Por ello, ha asegurado que la organización está "muy atenta" a la actualidad musical, a los nuevos talentos y a los gustos de su comunidad.

UN "GUIÑO" ANDALUZ COMO SORPRESA

Al hilo de lo anterior, ha señalado que actualmente no hay ningún artista andaluz confirmado en el cartel, aunque ha avanzado que habrá "alguna sorpresa por parte de Andalucía y un guiño a esta tierra", como el protagonizado en la pasada edición por el grupo sevillano Los del Río. Además, ha subrayado que la organización tiene "muy presente a Andalucía" a la hora de diseñar la programación del evento.

Sobre el impacto de La Velada en el ámbito cultural, ha destacado que la cita cuenta con "un equilibrio muy bueno entre combates y espectáculos". Así, ha recordado que la primera edición estuvo condicionada por la pandemia, mientras que en la segunda se trasladaron al pabellón de Badalona, con 12.000 espectadores, y comenzaron a potenciar la presencia de artistas, una línea que han reforzado en cada edición con el objetivo de elevar el nivel del espectáculo.

En este contexto, la responsable de artistas ha señalado que La Velada se ha convertido en "un altavoz de comunicación muy potente" tanto en España como a nivel internacional. Según ha explicado, para muchos artistas supone una gran oportunidad actuar en el evento, ya que la audiencia alcanza picos de más de nueve millones de dispositivos conectados. "Es una oportunidad para darse a conocer, volver a subirse a un escenario, anunciar una gira o presentar un nuevo single", ha apuntado.

De cara al futuro, Ocampos ha señalado que la organización continúa trabajando en el desarrollo del proyecto, aunque por el momento no ha querido avanzar detalles sobre la próxima edición de La Velada del Año.

Por último, ha mostrado su agradecimiento por poder celebrar nuevamente el evento en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y ha confiado en que el recuerdo de esta edición esté ligado a "la experiencia general del evento". En este sentido, ha explicado que la organización trabaja para que quienes sigan la cita desde casa puedan vivirla de la forma más inmersiva posible y sentirse parte de lo que ocurre dentro del estadio.

"Tenemos un equipo técnico de realización muy profesional que cubre toda esta parte", ha señalado la responsable de artistas, quien también ha puesto en valor el esfuerzo del público que acude al recinto y el cariño con el que acompaña el espectáculo. "Valoramos mucho que la gente venga al estadio y nos dé esa energía para que pueda vivir una noche inolvidable", ha añadido.