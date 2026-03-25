Vélez, sobre aforamientos en la Semana Santa de Sevilla: "La Policía solo pondrá vallas por seguridad y a su criterio"

Archivo - Agentes de la Policía Nacional contralan a la multitud concentrada en Pureza para ver la cofradía de la Esperanza de Triana, en foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional no pondrá vallas en las calles de Sevilla en esta Semana Santa para aforar determinados espacios, ante una elevada concentración de público, "salvo que sea por una necesidad perentoria", de modo que "mientras que no sea por motivos de seguridad, en principio no está previsto poner ninguna valla"; en todo caso, "queda a su criterio".

Así lo ha expresado el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Paco Vélez, en un desayuno informativo celebrado este miércoles y cuestionado al respecto. El máximo responsable del órgano cofradiero con sede en San Gregorio ha remarcado que en la reunión de este martes con la Subdelegación del Gobierno y Policía Nacional, "no se habló de aforar ni de poner vallas: solo se pondrán en función de las necesidades".

Contrasta con las manifestaciones del subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en una comparecencia junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Consistorio, el pasado 16 de marzo, donde apuntaba que la Policia Nacional "no va a decidir donde se coloca ninguna valla en Semana Santa". En este sentido, Sanz aseguraba que la decisión de "vallar" ciertas zonas se tomarían "sobre la marcha".

Vélez se ha referido a lo sucedido el pasado año, como en la entrada de la cofradía de San Isidoro el Viernes Santo, con una imagen desangelada, sin público en las cercanías del templo: "Ha servido para que en este 2026, esto se vea de una forma distinta y se tengan prevenciones".

"No obstante, sí os digo, y creo que lo podemos comprender todo, que si el año pasado lo que más se comentó era si tres vallas estaban o no puestas, eso significa que la Semana Santa fue muy bien, de eso es de lo que se habló y no de cosas de más trascendencia".

Paco Vélez también ha querido matizar que la Policía Nacional "no dice que los nazarenos no vayan de cuatro, pero que sí que se les facilite pasar (por entre las filas) en caso necesario". En la reunión con Subdelegación se puso de manifiesto que el hecho de procesionar de esa forma afecta a los pasillos interiores de las procesiones utilizados como "vías de movimiento" por parte de los agentes. Ante esta situación, Toscano pedía "colaboración" a las hermandades.

"Creo que, seguramente, con casi toda seguridad van a tener que procesionar de tres o de cuatro, porque hay algunos cortejos que son absolutamente inasumibles por el número de nazarenos: es un tema que tienen que resolver las propias hermandades, puesto son las que deben autoregulares. Esto no es competencia del Consejo, ni del Arzobispado ni del Ayuntamiento".

En opinión de Vélez, "quizás son los propios sevillanos los primeros que quieren que eso se regule, porque los cortejos se hacen interminables. Creo que pone nerviosa a la gente, el estar dando tiempo de pie viendo pasar a nazarenos y puede inquietar en algunos momentos".