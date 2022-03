La versión teatral de la obra 'Los asquerosos' llega a Sevilla de la mano de Miguel Rellán y Secun de la Rosa

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega abre el telón este fin de semana a dos propuestas que van desde la tradición renovada del flamenco actual, que representa la bailaora María Moreno (día 18), a la versión teatral del éxito editorial de Santiago Lorenzo 'Los asquerosos', que protagonizan Miguel Rellán y Secun de la Rosa (sábado 19 y domingo 20), bajo la dirección del cineasta y director de escena David Serrano, y que firman el dramaturgo Jordi Galcerán y el guionista Jaume Buixó.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla este miércoles en una nota de prensa, el viernes se podrá disfrutar en el escenario del Lope de 'More (no) More', espectáculo reconocido en la pasada edición de la Bienal con el Giraldillo al Momento Mágico Bienal por el inicio de la soleá de Moreno, una de las bailaoras más reconocidas de su generación.

Aquí, la bailaora gaditana, que se hizo con el Giraldillo Revelación de la Bienal de Flamenco 2018, "explora sus límites caminando entre la tradición y la contemporaneidad", acompañándose de un elenco que cuenta con las guitarras de Óscar Lago y Juan Requena, el cante de Pepe de Pura y José Manuel 'El Pechuguita', y las palmas y percusión de Roberto Jaén. El sevillano Rafael R. Villalobos es el encargado de la dirección y el espacio escénico del espectáculo, cuyo diseño de vestuario firma el cordobés Palomo Spain.

Ya el sábado 19 y el domingo 20, el teatro vuelve a este escenario con la adaptación de la novela de Santiago Lorenzo 'Los asquerosos', con 20 ediciones, numerosas traducciones y más de 150.000 ejemplares vendidos. El dramaturgo Jordi Galcerán (Premio Max 2005 al Mejor autor en catalán por El método Grönholm) y el guionista Jaume Buixó componen el tándem que ha dado forma a la versión escénica de este superventas que dirige sobre las tablas el dramaturgo, productor, guionista y cineasta David Serrano.

Los dos intérpretes que encarnan a los dos personajes de esta novela son Miguel Rellán (que recibirá estos días la Biznaga 'Ciudad del Paraíso' del Festival de Málaga por su carrera profesional) y Secun de la Rosa ('La llamada', 'Pieles', 'El bar', 'Las brujas de Zugarramurdi'). Este último da vida a Manuel, un antihéroe que, tras cometer en defensa propia un acto violento contra un policía, decide junto a su tío (Miguel Rellán) refugiarse en un pueblo perdido y abandonado.