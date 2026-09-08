Viamed Sevilla destaca que la congelación de óvulos "gana terreno" en pleno debate abierto por el fútbol femenino

La doctora Paloma de la Fuente, directora asistencial del Instituto de Fertilidad de Viamed, con sede en Sevilla - VIAMED

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)y las jugadoras de la Selección para financiar la preservación de la fertilidad ha situado esta técnica en el foco de la actualidad. En este sentido, la directora asistencial del Instituto de Fertilidad Viamed, con sede en Sevilla, la doctora Paloma de la Fuente, ha explicado que el debate abierto por el fútbol femenino "visibiliza algo que en consulta vemos cada vez con más frecuencia: mujeres que quieren decidir cuándo ser madres sin que el calendario venga impuesto por su edad biológica".

No obstante, desde el citado instituto, uno de los centros que atienden a mujeres que se plantean esta opción, aclaran que la vitrificación de óvulos no es una garantía de embarazo futuro. Así, como se destaca en un comunicado, las probabilidades de éxito dependen de la edad a la que se congelan los óvulos, del número de ovocitos obtenidos y de las características individuales de cada mujer, entre otros factores. Por eso, recomiendan una valoración médica --mediante ecografía y análisis hormonal de la reserva ovárica-- antes de tomar la decisión.

La selección española de fútbol ha puesto sobre la mesa un debate que trasciende el deporte. Según reveló la capitana Alexia Putellas en una reciente entrevista, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ultima un acuerdo para financiar la congelación de óvulos de las jugadoras con el fin de que puedan compatibilizar su carrera deportiva con una futura maternidad.

La medida, cuya firma se espera en las próximas semanas, no es un caso aislado: la Aosciación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) ya introdujo en 2025 una regla de protección de la fertilidad para las tenistas y varios clubes de fútbol femenino europeos han puesto en marcha programas similares.

La fertilidad femenina no es constante a lo largo de la vida: disminuye de forma progresiva y se acentúa a partir de los 35 años, tanto en el número de óvulos disponibles como en la calidad de los mismos, por lo que el momento óptimo para congelar óvulos es cuando la mujer cuenta con una mayor reserva y calidad ovárica, como explica la doctora.

"No hablamos de comprar tiempo, hablamos de conservar opciones. La biología no espera a que decidamos, pero la ciencia sí nos permite decidir con más margen", detalla la especialista. A diferencia de intentar un embarazo de forma natural años después, los óvulos permanecen vitrificados con la 'edad biológica' que la mujer tenía en el momento de la extracción, lo que en términos generales mejora las probabilidades de éxito frente a un intento tardío con óvulos más envejecidos.

Asimismo, la "presión del tiempo" es uno de los factores que más ansiedad genera en las mujeres atendidas por el mencionado centro médico. "Tener óvulos preservados no es una garantía, pero sí devuelve algo muy valioso: la sensación de estar decidiendo", indica la experta en fertilidad.

Por otra parte, no es una técnica reservada solo a mujeres sanas que deciden retrasar la maternidad, ya que también es una opción preventiva antes de realizar determinados tratamientos. "Constituye una herramienta clave antes de afrontar tratamientos oncológicos o quirúrgicos que pongan en riesgo la fertilidad, salvaguardando la oportunidad de tener hijos biológicos en el futuro", abunda la doctora al respecto.