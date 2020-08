Villalobos no renuncia a sacar a la Diputación de Sevilla del Maestranza y pide "condiciones asumibles" en el estadio

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Después de que el pasado mes de junio el pleno de la Diputación de Sevilla aprobase destinar 185.400 euros adicionales a la aportación anual de la institución al Consorcio del Teatro de La Maestranza y Salas del Arenal, el presidente de la entidad, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha asegurado que no renuncia a que la misma abandone dicho consorcio porque su "razón de ser" es apoyar la cultura en los municipios y no en la capital de la provincia, si bien ha apostado una vez más por una salida que no sacuda los "cimientos" del citado espacio escénico.

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha insistido, una vez más, en la idea de que la Diputación no debería participar del Consorcio del Teatro de La Maestranza, del que también forman parte el Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense; porque la "razón de ser" de la institución provincial en esta materia es "actuar en los pueblos, sus teatros y sus casas de la cultura, que la Diputación tiene que subvencionar".

A tal efecto, recordemos que fue en 2011 cuando Rodríguez Villalobos anunció su pretensión de que la institución provincial se desligase de su participación en determinadas empresas y organismos relacionados con el sector público, pero ajenos a la esfera de los municipios de la provincia, como era el caso del palacio de exposiciones y congresos de la ciudad hispalense, el teatro de la Maestranza o el estadio de la Cartuja.

No obstante, matizaba que la salida de la Diputación de estos organismos sería consumada mediante el diálogo y el consenso, logrando después que la Diputación se desligase de la gestión del palacio de exposiciones de Sevilla, pero no así del Teatro de la Maestranza ni del estadio de la Cartuja.

Ahora, tras aprobar el pleno de la Diputación inyectar 185.400 euros más a la aportación anual de la institución al Consorcio del Teatro de La Maestranza, hasta sumar una cuantía de 641.400 euros merced a la actualización de cuotas anuales aprobada por el consejo rector del coliseo escénico hispalense, Rodríguez Villalobos ha aclarado que no renuncia a su pretensión de que la Diputación deje de participar de esta entidad.

LO QUE SE "RESTA A LOS PUEBLOS"

Y es que si la Diputación apoya "con una cantidad importante" a un ente capitalino como el Teatro de La Maestranza, para ello emplea un dinero "que se resta a los pueblos", según ha razonado.

No obstante, ha precisado que "posiblemente, la salida de la Diputación del Maestranza pueda provocar el cierre de ese espacio e, independientemente del aspecto puramente cultural, ahí hay también gente trabajando, profesionales de los que dependen familias", lo que le ha llevado a invocar "la parte humana" del asunto.

"Ahí hay gente trabajando y, si no se colabora con la aportación (anual), no digo que se tenga que cerrar (el Teatro de la Maestranza), pero costaría trabajo sacarlo adelante", ha insistido, rememorando que ya el verano de 2019 la Diputación hubo de aprovisionar "otra aportación extraordinaria" para el Teatro de la Maestranza.

LA "SENSIBILIDAD" DE LA DIPUTACIÓN

Así, ha reiterado que a la Diputación no le "apetece" participar del Teatro de la Maestranza, aunque pesan los condicionantes ya descritos. "Si la salida de la Diputación de un ente va a hacer que se tambaleen los cimientos de esa institución y que estén en juego puestos de trabajo, me lo pienso dos veces, que es lo que estamos haciendo ahora mismo", ha dicho Villalobos defendiendo la "sensibilidad" de la entidad supramunicipal, que no obstante se desligará del Teatro de la Maestranza "en cuanto tenga un escape" para ello.

De otro lado, ha expuesto que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), promueve una reunión de las instituciones que participan de la gestión del estadio de la Cartuja, encabezada por la Administración andaluza, de cara al futuro del recinto. "Si las condiciones son asumibles, colaboraremos, pero tienen que ser asumibles y que no carguen el presupuesto de la Diputación en detrimento de los pueblos", ha aseverado Fernando Rodríguez Villalobos.