Villalobos resalta el perfil "municipalista" del alcalde de Sevilla, que "será receptivo a todas las sensibilidades"

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado este lunes que el nuevo alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, es un "experimentado municipalista que ha demostrado estar a la altura y que será receptivo a todas las sensibilidades de la ciudad".

Así se ha manifestado Rodríguez Villalobos al término del Pleno de investidura del nuevo primer edil de Sevilla con el que se da "continuidad a la gestión del actual gobierno en el Ayuntamiento, tras la designación de Juan Espadas como nuevo secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta", ha recordado la institución provincial en una nota de prensa.

El presidente de la Diputación ha valorado el cumplimiento de Espadas como alcalde. "Ha cumplido en todo momento, está clarísimo, porque él mismo dijo que no haría más de dos mandatos. Aunque no ha concluido el actual, los acontecimientos hacen que esa marcha se produzca ahora y, aún así, anunció que no se iría hasta aprobar los presupuesto, y así lo ha hecho'.

En opinión del mandatario provincial, "ambos son personas con perfiles muy parecidos, lo que va a permitir continuar con el proyecto político ya iniciado en el Ayuntamiento'.