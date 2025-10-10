La Virgen de la Macarena regresa a su basílica tras un nuevo TAC, previsto en su proceso de restauración

Archivo - Imágenes de la veneración de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena tras la contrivertida actuación de mantenimiento y conservación, en foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sagrada Imagen de la Esperanza Macarena ya está de vuelta en su basílica tras haber sido sometida a una tomografía axial computarizada (TAC), ya contemplada en el proceso de restauración por parte del conservador restaurador Pedro Manzano, realizada en el Centro Nacional de Aceleradores (CNA).

"Damos gracias a Dios porque la sagrada Imagen de María Santísima de la Esperanza ya está de vuelta. La prueba diagnóstica se ha desarrollado tal y como estaba prevista", ha informado la hermandad en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

La corporación ha agradecido al equipo del Centro Nacional de Aceleradores "su profesionalidad y rigor, así como la delicadeza, respeto y cariño con que han desarrollado la prueba diagnóstica".

La finalidad de este examen, supervisado por el propio restaurador, era corroborar que la intervención sobre las patologías estructurales de la Imagen ha resultado satisfactoria "de cara a acometer la última fase del proceso".

La Virgen, como en todas las ocasiones anteriores en que ha sido sometida a pruebas diagnósticas, fue trasladada "con todas las medidas que garantizan su seguridad e integridad, y según los estándares habituales utilizados en la conservación del patrimonio histórico, preservando en todo momento la intimidad de la sagrada Imagen".